В Нарынской области проводят берегоукрепительные работы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в полномочном представительстве правительства в области.

По их данным, из-за повышения температуры воздуха началось активное таяние снегов в горах, в результате повышается уровень воды в реках.

Как сообщается, в реке Кайынды скорость водного потока обычно составляет 35–45 кубометров в секунду, в настоящее же время она достигает 120–150 кубометров.

В селе Ат-Башы уровень подземных вод поднялся на 30 сантимеров, затоплены дворы и подвалы 69 домов.

На территории региона протекает 10 рек, и всего насчитывается 27 опасных участков. Для берегоукрепительных работ приготовлено 8 тысяч мешков с песком, 9 тысяч метров габионной сетки, говорится в сообщении.