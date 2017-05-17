16:47
+21
USD 67.74
EUR 74.82
RUB 1.20
Общество

В Нарынской области проводят берегоукрепительные работы

В Нарынской области проводят берегоукрепительные работы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в полномочном представительстве правительства в области.

По их данным, из-за повышения температуры воздуха началось активное таяние снегов в горах, в результате повышается уровень воды в реках.

Как сообщается, в реке Кайынды скорость водного потока обычно составляет 35–45 кубометров в секунду, в настоящее же время она достигает 120–150 кубометров.

В селе Ат-Башы уровень подземных вод поднялся на 30 сантимеров, затоплены дворы и подвалы 69 домов.

На территории региона протекает 10 рек, и всего насчитывается 27 опасных участков. Для берегоукрепительных работ приготовлено 8 тысяч мешков с песком, 9 тысяч метров габионной сетки, говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51983/
просмотров: 100
Версия для печати
Материалы по теме
Начат сбор помощи пострадавшим от оползня в Узгенском районе
На месте оползня в селе Аюу местные жители предлагают сделать захоронение
Учителя в Нарынской области вновь требуют вернуть надбавку за высокогорье
Родственникам погибших в селе Арсланбап окажут материальную помощь
Погода в Кыргызстане на 22 апреля: дожди с грозами
Фонд Ага Хана разработал концепцию генплана Нарына
В Нарыне школьники написали водителям письма
Из-за добычи песка возможно подтопление домов вдоль границы с Казахстаном
В Нарыне на митинге требуют льгот за электроэнергию
В долину Аксай МЧС Кыргызстана направило спасателей
Популярные новости
Текебаев написал доклад в&nbsp;СИЗО и&nbsp;передал его для ознакомления на&nbsp;волю Текебаев написал доклад в СИЗО и передал его для ознакомления на волю
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день из&nbsp;жизни работников кладбища «Мои 24». Один день из жизни работников кладбища
Какие объекты нельзя открывать в&nbsp;жилых многоквартирных домах Какие объекты нельзя открывать в жилых многоквартирных домах
У&nbsp;кыргызстанцев появилась возможность проверить прописку в&nbsp;режиме онлайн У кыргызстанцев появилась возможность проверить прописку в режиме онлайн
Бизнес
Мобильный оператор О! подарит iPhone 7 победителю конкурса #МарафонПодарков2017 Мобильный оператор О! подарит iPhone 7 победителю конкурса #МарафонПодарков2017
Сборная О! завоевала &laquo;бронзу&raquo; Кубка ГАС-2017 по&nbsp;мини-футболу Сборная О! завоевала «бронзу» Кубка ГАС-2017 по мини-футболу
Экология или экономия? Что нужно знать о&nbsp;Евро-5 Экология или экономия? Что нужно знать о Евро-5
Выгодный 4G-интернет в&nbsp;России от&nbsp;мобильного оператора О! &mdash;&nbsp;1&nbsp;МБ/1 сом Выгодный 4G-интернет в России от мобильного оператора О! — 1 МБ/1 сом