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Общество

ГКНБ КР объявил набор инженерно-технических специалистов

Как ранее глава ГКНБ КР генерал-полковник Камчыбек Ташиев упоминал: «Будущее — за интеллектом, технологиями и наукой. И наша задача — вовремя распознать таланты, дать им возможности и объединить усилия во имя безопасности и прогресса Кыргызской Республики».

Сегодня мир стоит на пороге новой эры в обеспечении национальной безопасности — эры, в которой война и оборона приобретают не только физическое, но и кибернетическое, интеллектуальное измерение.

Современные вооруженные силы — это не только танки и самолеты. Это еще и суперкомпьютеры, беспилотные системы, кибербезопасность, квантовая криптография и нанотехнологии. Поэтому мы уделяем особое внимание приему на военную службу граждан с высоким уровнем технической подготовки, особенно тех, кто получил образование за рубежом и обладает профильными компетенциями в области информационных технологий.

Современные вызовы требуют новые кадры. Армии будущего нужны инженеры, программисты, нанофизики, системные аналитики, специалисты по искусственному интеллекту. Эти люди способны проектировать не просто оружие, а умные системы, которые действуют быстрее человека, точнее, надежнее, и — что особенно важно — безопаснее для наших военнослужащих.

Отдельно можно подчеркнуть значимость возвращения и интеграции в систему обороны тех, кто обучался за рубежом. Их знания, опыт, доступ к передовым технологиям и международным стандартам могут стать мощным драйвером развития отечественных разработок. Разумеется, при этом важнейшим условием является обеспечение контроля, безопасности и лояльности. Мы не просто призываем таких специалистов — мы предлагаем им достойное место, задачи национального масштаба и условия для профессиональной реализации.

Таким образом, военная служба сегодня — это не только долг мужчины перед Отечеством, но и уникальная возможность для профессионалов реализовать себя в передовых проектах. Мы готовы принять, обучить, развить и защитить тех, кто готов служить не только с оружием в руках, но и с ноутбуком, лабораторным анализатором, в среде сложнейших кодов и наноструктур.

Инженеры, программисты, специалисты по искусственному интеллекту уже сейчас играют ключевую роль в разработке новейших систем связи, разведки, защиты и боевого управления.

В частности, мы говорим о создании:

  • умных дронов и автономных платформ;

  • систем киберзащиты и перехвата;

  • сенсоров и материалов на основе нанотехнологий, которые увеличивают защиту бойцов эффективность техники;

  • интеллектуальных систем анализа данных и управления операциями.

Система отбора и службы для таких специалистов будет учитывать их уникальные навыки. Мы предлагаем не только прохождение военной службы и в рядах национальной безопасности, но и альтернативные формы прохождения службы в технических подразделениях.

Мы уверены, что объединение знаний, патриотизма и современных технологий создаст подразделение, способное не только защищать национальную безопасность, но и предотвращать угрозы.

Требуются инженерно-технические специальности:

— радиоэлектроника;

— авиамоделирование (конструкторы дронов);

— горнодобывающая отрасль — по специальности взрывное дело;

— физико-математические (алгоритмические вычисления) — программисты и специалисты по криптографии и кибербезопасности и хакеры, универсальные программисты, чтобы с базами мог работать, писал код по киберзащите и так далее;

— языковая подготовка, в совершенстве владеющих иностранными языками ( 2 — 3 и более языков).

Требования для кандидатов:

— возраст до 28 — 30 лет;

— здоровые, без физических и психических отклонений;

— с высшим или специально-техническим образованием;

— военный билет срочной службы или СМР — ПМР;

— с хорошей биографией — без судимостей, в том числе у близких родственников;

— в приоритете студенты-выпускники иностранных вузов (Япония, США, Китай, Южная Корея и Европа) с языковой базой (владеющие двумя-тремя и более иностранными языками);

— срочная служба обязательна на оперативников или в спецназ.

По интересующим вопросам просьба обращаться в штаб-квартиру ГКНБ КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335841/
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