ГКНБ КР объявил набор инженерно-технических специалистов

Как ранее глава ГКНБ КР генерал-полковник Камчыбек Ташиев упоминал: «Будущее — за интеллектом, технологиями и наукой. И наша задача — вовремя распознать таланты, дать им возможности и объединить усилия во имя безопасности и прогресса Кыргызской Республики».

Сегодня мир стоит на пороге новой эры в обеспечении национальной безопасности — эры, в которой война и оборона приобретают не только физическое, но и кибернетическое, интеллектуальное измерение.

Современные вооруженные силы — это не только танки и самолеты. Это еще и суперкомпьютеры, беспилотные системы, кибербезопасность, квантовая криптография и нанотехнологии. Поэтому мы уделяем особое внимание приему на военную службу граждан с высоким уровнем технической подготовки, особенно тех, кто получил образование за рубежом и обладает профильными компетенциями в области информационных технологий.

Современные вызовы требуют новые кадры. Армии будущего нужны инженеры, программисты, нанофизики, системные аналитики, специалисты по искусственному интеллекту. Эти люди способны проектировать не просто оружие, а умные системы, которые действуют быстрее человека, точнее, надежнее, и — что особенно важно — безопаснее для наших военнослужащих.

Отдельно можно подчеркнуть значимость возвращения и интеграции в систему обороны тех, кто обучался за рубежом. Их знания, опыт, доступ к передовым технологиям и международным стандартам могут стать мощным драйвером развития отечественных разработок. Разумеется, при этом важнейшим условием является обеспечение контроля, безопасности и лояльности. Мы не просто призываем таких специалистов — мы предлагаем им достойное место, задачи национального масштаба и условия для профессиональной реализации.

Таким образом, военная служба сегодня — это не только долг мужчины перед Отечеством, но и уникальная возможность для профессионалов реализовать себя в передовых проектах. Мы готовы принять, обучить, развить и защитить тех, кто готов служить не только с оружием в руках, но и с ноутбуком, лабораторным анализатором, в среде сложнейших кодов и наноструктур.

Инженеры, программисты, специалисты по искусственному интеллекту уже сейчас играют ключевую роль в разработке новейших систем связи, разведки, защиты и боевого управления.

В частности, мы говорим о создании:

умных дронов и автономных платформ;

систем киберзащиты и перехвата;

сенсоров и материалов на основе нанотехнологий, которые увеличивают защиту бойцов эффективность техники;

интеллектуальных систем анализа данных и управления операциями.

Система отбора и службы для таких специалистов будет учитывать их уникальные навыки. Мы предлагаем не только прохождение военной службы и в рядах национальной безопасности, но и альтернативные формы прохождения службы в технических подразделениях.

Мы уверены, что объединение знаний, патриотизма и современных технологий создаст подразделение, способное не только защищать национальную безопасность, но и предотвращать угрозы.

Требуются инженерно-технические специальности: — радиоэлектроника; — авиамоделирование (конструкторы дронов); — горнодобывающая отрасль — по специальности взрывное дело; — физико-математические (алгоритмические вычисления) — программисты и специалисты по криптографии и кибербезопасности и хакеры, универсальные программисты, чтобы с базами мог работать, писал код по киберзащите и так далее; — языковая подготовка, в совершенстве владеющих иностранными языками ( 2 — 3 и более языков).

Требования для кандидатов: — возраст до 28 — 30 лет; — здоровые, без физических и психических отклонений; — с высшим или специально-техническим образованием; — военный билет срочной службы или СМР — ПМР; — с хорошей биографией — без судимостей, в том числе у близких родственников; — в приоритете студенты-выпускники иностранных вузов (Япония, США, Китай, Южная Корея и Европа) с языковой базой (владеющие двумя-тремя и более иностранными языками); — срочная служба обязательна на оперативников или в спецназ.

По интересующим вопросам просьба обращаться в штаб-квартиру ГКНБ КР.