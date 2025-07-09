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Общество

Минприроды выписало штрафов на более чем 34 миллиона сомов за полгода

Служба экологического и технического надзора Минприроды провела 1 тысячу 629 проверок за полгода, по итогам которых выписала штрафов на более чем 34 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По итогам проверок:

•⁠  ⁠выдали 948 предписаний об устранении нарушений;

•⁠  ⁠составили 2 тысячи 12 протоколов о правонарушениях на общую сумму 34 миллиона 485 тысяч сомов, из которых взыскано 20 миллионов 887 тысяч сомов;

•⁠  ⁠предъявили 269 исков на сумму 30 миллионов 196 тысяч сомов, но взыскали 8 миллионов 854 тысячи сомов.

Служба осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением экологических и технических требований, включая вопросы безопасности при проведении геологических работ, недропользовании, а также в сфере качества угля и топлива.

Объектами проверок выступают горнодобывающие предприятия, ТЭЦ, котельные, цементные заводы, станции техобслуживания, АЗС, объекты торговли и государственные учреждения.

В случае выявления нарушений сотрудники Минприроды составляют акт и выдают предписание с требованием устранения в течение 30 дней. По истечении срока проводится контрольная проверка. При невыполнении требований составляют протокол о правонарушении, в отдельных случаях подают иски за причинение вреда окружающей среде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335734/
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