Эксперты ООН встревожены депортацией мигрантов из США в третьи страны

Группа экспертов ООН по правам человека выразила тревогу в связи с последствиями для прав человека недавнего постановления Верховного суда Соединенных Штатов, которое открывает путь к депортации иностранных граждан в третьи страны. Об этом сообщает служба новостей ООН.

«Для защиты людей от пыток и других запрещенных жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также насильственных исчезновений им должна быть предоставлена возможность выразить свои возражения против выдворения в рамках законодательно контролируемой процедуры, — заявили эксперты. — Ускоренная процедура депортации из США может привеcти к выcылке людей в другую страну всего за один день, без слушания в иммиграционном суде».

Международное право четко говорит, напомнили эксперты, что никто не может быть выслан куда-либо, если есть серьезные основания полагать, что ему может угрожать опасность стать жертвой серьезных нарушений прав человека, таких как пытки, насильственные исчезновения или произвольное лишение жизни.

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Эксперты также напомнили, что Соединенные Штаты взяли на себя обязательства по предотвращению принудительного возвращения, закрепленные, в частности, в статье 3 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

«Любые дипломатические заверения относительно безопасности мигрантов, предоставляемые третьими странами, — говорится в заявлении, — нельзя принимать за чистую монету. США обязаны провести полную оценку [миграционной политики] в соответствии со своими обязательствами по невыдворению».

Эксперты призвали правительство США воздерживаться от любых дальнейших депортаций в третьи страны, обеспечить эффективный доступ к правовой помощи для тех, кому грозит депортация, и гарантировать, чтобы все подобные процедуры подлежали независимому судебному надзору.