В Бишкеке 8 июля переменная облачность. Температура воздуха ожидается +35 градусов.
Отключение газа, света, воды
- 11.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Казык».
В микрорайоне «Тунгуч» с 9.00 до 14.00 не будет горячей воды.
У кого намечается той
Фархат Иминов
Родился 8 июля 1975 года. Директор Национального агентства по инвестициям при президенте КР.
Памятные даты
Открыт музей-мемориал «Ата-Бейит»
Открыт в 2000 году по инициативе президента Аскара Акаева в поселке Чон-Таш.
Тела погибших найдены благодаря признанию одного из бывших сотрудников НКВД Киргизии. Это единственное в республике место расстрела жертв сталинских репрессий, которое установлено документально.
В состав мемориального комплекса входят скульптурная композиция и музей, печь по обжигу кирпича — та самая, где расстреляли людей и первоначально захоронили их тела, а также памятник-мемориал.
В СССР появилось почетное звание «Мать-героиня»
«Мать-героиня» — высшее звание, присваиваемое многодетным матерям. Звание и орден учреждены указом Президиума Верховного Совета СССР 8 июля 1944 года.
Согласно положению о звании, оно присваивается с одновременным награждением орденом матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей, по достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери.
В этот день учреждены орден «Материнская слава» и «Медаль материнства».
Всемирный день борьбы с аллергией
Отмечается ежегодно 8 июля, начиная с 2005 года, по решению Всемирной организации по аллергии и Всемирной организации по иммунопатологии.
Его цель — информирование широкой общественности о симптомах и мерах по профилактике этого заболевания.
Сегодня аллергия является одним из наиболее распространенных заболеваний в мире. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ею страдают около 40 процентов населения Земли, и рост таких болезней отмечается как среди взрослых, так и среди детей.
Люди, которые меняли мир
Умер музыкант Карамолдо Орозов
17 ноября 1883 года в Пржевальском уезде (ныне Иссык-Кульская область) родился музыкант и певец, комузист, акын Карамолдо Орозов.
Выступал под псевдонимом Токтомамбет. В 1928-м его заметил поэт Касым Тыныстанов, и по просьбе последнего фольклорист Александр Затаевич записал у Орозова около 250 мелодий для комуза. В 1932 — 1936 годах работал актером Кыргызского театра во Фрунзе. В 1935-м получил звание народного артиста Киргизской ССР.
С 1936 года стал солистом оркестра народных инструментов Кыргызской филармонии.
Умер 8 июля 1960-го во Фрунзе.
25 февраля 1961 года его именем назван Государственный оркестр народных инструментов.
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