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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 8 июля переменная облачность. Температура воздуха ожидается +35 градусов.

Отключение газа, света, воды

  • 11.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Казык».

В микрорайоне «Тунгуч» с 9.00 до 14.00 не будет горячей воды. 

У кого намечается той

Фархат Иминов

Родился 8 июля 1975 года. Директор Национального агентства по инвестициям при президенте КР.

Памятные даты

Открыт музей-мемориал «Ата-Бейит»

24.kg
Фото 24.kg

Открыт в 2000 году по инициативе президента Аскара Акаева в поселке Чон-Таш.

Тела погибших найдены благодаря признанию одного из бывших сотрудников НКВД Киргизии. Это единственное в республике место расстрела жертв сталинских репрессий, которое установлено документально.

В состав мемориального комплекса входят скульптурная композиция и музей, печь по обжигу кирпича — та самая, где расстреляли людей и первоначально захоронили их тела, а также памятник-мемориал.

В СССР появилось почетное звание «Мать-героиня»

из интернета
Фото из интернета. Орден «Мать-героиня»

«Мать-героиня» — высшее звание, присваиваемое многодетным матерям. Звание и орден учреждены указом Президиума Верховного Совета СССР 8 июля 1944 года.

Согласно положению о звании, оно присваивается с одновременным награждением орденом матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей, по достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери.

В этот день учреждены орден «Материнская слава» и «Медаль материнства».

Всемирный день борьбы с аллергией

Отмечается ежегодно 8 июля, начиная с 2005 года, по решению Всемирной организации по аллергии и Всемирной организации по иммунопатологии.

Его цель — информирование широкой общественности о симптомах и мерах по профилактике этого заболевания.

Сегодня аллергия является одним из наиболее распространенных заболеваний в мире. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ею страдают около 40 процентов населения Земли, и рост таких болезней отмечается как среди взрослых, так и среди детей. 

Люди, которые меняли мир

Умер музыкант Карамолдо Орозов

open.kg
Фото open.kg. Карамолдо Орозов

17 ноября 1883 года в Пржевальском уезде (ныне Иссык-Кульская область) родился музыкант и певец, комузист, акын Карамолдо Орозов.

Выступал под псевдонимом Токтомамбет. В 1928-м его заметил поэт Касым Тыныстанов, и по просьбе последнего фольклорист Александр Затаевич записал у Орозова около 250 мелодий для комуза. В 1932 — 1936 годах работал актером Кыргызского театра во Фрунзе. В 1935-м получил звание народного артиста Киргизской ССР.

С 1936 года стал солистом оркестра народных инструментов Кыргызской филармонии.

Умер 8 июля 1960-го во Фрунзе.

25 февраля 1961 года его именем назван Государственный оркестр народных инструментов.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335442/
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