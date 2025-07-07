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Общество

В Чуйской области планируют построить 300,4 километра дорог

По поручению заместителя председателя кабинета министров — председателя Госкомитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева в Министерстве транспорта и коммуникаций состоялось совещание по дорожно-строительным и ремонтным работам в Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в совещании участвовали министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев, полномочный представитель президента в Чуйской области Канат Жумагазиев, акимы городов и главы государственных администраций.

Отмечается, что на совещании детально обсудили текущую ситуацию с дорожной инфраструктурой в регионе, вопросы восстановления трасс и объем уже выполненных работ. По итогам встречи был определен ряд приоритетных задач, выполнение которых будет находиться под особым контролем.

Согласно планам, к 2025 году в Чуйской области предстоит построить 300,4 километра дорог. Из них 259 километров планируется построить в рамках статьи капитальных вложений, а 41 километр — согласно титульному списку, сообщают в пресс-службе Министерстве транспорта и коммуникаций КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335407/
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