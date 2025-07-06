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Общество

В Оше открылся новый парк культуры и отдыха: фонтаны, амфитеатр, воркаут

В Оше на территории зоны отдыха имени А.лишера Навои открылся новый парк культуры и отдыха. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Уточняется, что объект сдан в эксплуатацию.

В церемонии открытия приняли участие мэр Женишбек Токторбаев, председатель городского кенеша Болот Баетов, жители города, руководители учреждений и предприятий.

Для отдыхающих построены амфитеатр, памп-трек, скейт-парк, площадка для воркаута, детские игровые площадки, сквер для прогулок, беседки, проведены работы по благоустройству и озеленению.

Проект реализован совместно Агентством развития и инвестирования сообществ КР (АРИС), Всемирным банком и муниципалитетом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335314/
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