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Общество

Дольщики обеспокоены долгостроем. В Минстрое обещали помочь

В Министерстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства прошла встреча с дольщиками строительных компаний «Эксперт Строй» и «Гидротехстрой», которые возводят жилые дома в Бишкеке на улице Мичурина, 127. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что дольщики обеспокоены тем, что застройщики не выполняют условия договоров долевого участия. В Минстрое им разъяснили юридические и технические аспекты ситуации и заверили, что вопрос находится на контроле. Содействие будет оказано в рамках компетенции чиновников.

Также состоялась встреча с жителями микрорайона «Достук» по вопросам завершения строительства жилых домов и ввода их в эксплуатацию — подрядная организация ЖСК «Айылчы Курулуш» не выполнила обязательства.

Департаменту градостроительства и архитектуры поручено оказать содействие в решении вопросов с оформлением документов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335270/
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