20:43
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Новый медгородок в Бишкеке. Указ президента уже на согласовании

Принято политическое решение о строительстве крупного медицинского городка в южной части Бишкека. Об этом в эфире «Ала-Тоо 24» сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, идея витала в воздухе очень давно и президент принял такое решение в 2025 году.

«Все находится в процессе. Указ президента уже на согласовании в администрации. Как только он будет подписан, будут конкретные задания разным ведомствам. Предварительно, земля есть. Нужно будет создавать проект. Минздрав ответственен за техническое задание — что нам нужно, какие отделения и так далее. Это будет высокотехнологичный, третичного уровня медицинский центр, минимум на 3,5 тысячи мест с учетом роста населения страны. Он будет обслуживать всю страну», — сказал Эркин Чечейбаев.

Читайте по теме
Современный медицинский городок планируют построить в южной части Бишкека

Он выразил уверенность, что проект реализуется в ближайшие годы, и тогда кыргызстанцы смогут получать высокотехнологичную помощь у себя в стране, им не придется выезжать за пределы Кыргызстана.

«А городские учреждения останутся там же, где они и есть — больницы, роддома, центры семейной медицины. Я даже скажу, что необходимо увеличить количество поликлиник — город растет, новостройки вокруг Бишкека присоединены к столице. Нужно сделать услуги первичной помощи более доступными для народа», — добавил чиновник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335254/
просмотров: 420
Версия для печати
Материалы по теме
Заходишь и душа болит. Глава Минздрава о состоянии больниц в Кыргызстане
Разрешить двойную занятость главам госбольниц в регионах предлагают в ЖК
В Иссык-Кульской области хотят построить больничный комплекс на 550 коек
Майские праздники. О режиме работы больниц рассказали в Минздраве
Новый медгородок. Решения по переводу больниц будут приниматься позже
В больницу не пускают без бахил, жалуется читатель
В Минздраве рассказали о работе больниц в праздничные дни
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса
Полис ОСАГО в&nbsp;Кыргызстане можно оформить до&nbsp;1&nbsp;сентября 2025 года Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года
Бизнес
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыты две новые парковочные зоны В аэропорту «Манас» открыты две новые парковочные зоны
4 июля, пятница
20:28
Бездонная дыра на лечение. Минздрав Кыргызстана меняет финансовые потоки Бездонная дыра на лечение. Минздрав Кыргызстана меняет...
20:23
Бишкекзеленстрой перешел на усиленный режим полива растений в городе
20:02
Новый медгородок в Бишкеке. Указ президента уже на согласовании
20:02
Жители Кара-Балты жалуются на обгоревшую траву и высохшие саженцы в городе
19:51
В Бишкеке родилась тройня