Новый медгородок в Бишкеке. Указ президента уже на согласовании

Принято политическое решение о строительстве крупного медицинского городка в южной части Бишкека. Об этом в эфире «Ала-Тоо 24» сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, идея витала в воздухе очень давно и президент принял такое решение в 2025 году.

«Все находится в процессе. Указ президента уже на согласовании в администрации. Как только он будет подписан, будут конкретные задания разным ведомствам. Предварительно, земля есть. Нужно будет создавать проект. Минздрав ответственен за техническое задание — что нам нужно, какие отделения и так далее. Это будет высокотехнологичный, третичного уровня медицинский центр, минимум на 3,5 тысячи мест с учетом роста населения страны. Он будет обслуживать всю страну», — сказал Эркин Чечейбаев.

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Он выразил уверенность, что проект реализуется в ближайшие годы, и тогда кыргызстанцы смогут получать высокотехнологичную помощь у себя в стране, им не придется выезжать за пределы Кыргызстана.

«А городские учреждения останутся там же, где они и есть — больницы, роддома, центры семейной медицины. Я даже скажу, что необходимо увеличить количество поликлиник — город растет, новостройки вокруг Бишкека присоединены к столице. Нужно сделать услуги первичной помощи более доступными для народа», — добавил чиновник.