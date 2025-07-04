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Общество

Казахстан и Кыргызстан намерены проводить совместные закупки лекарств

Казахстан и Кыргызстан намерены проводить совместные закупки лекарств. Об этом в эфире «Ала-Тоо 24» сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, есть договоренность с Казахстаном о консолидированных закупках. «Например, некоторые препараты РК закупает ежегодно за границей (онкопрепараты, инсулин и так далее). Когда мы были на переговорах в Астане, они согласились переходить на совместные закупки этих лекарств.

Казахский объем гораздо больше, чем кыргызский, и если мы присоединимся к ним, то производитель даст намного лучше цену, чем на наш маленький рынок. Узбекистан тоже думает присоединиться к этой инициативе. Переговоры дойдут до логического конца, и я думаю, с 2026 года нужно переходить на долгосрочные и консолидированные закупки, и тогда мы сможем добиться еще более низкой цены. Потому что бюджет все-таки ограничен, за те же деньги нам нужно суметь купить больше качественных лекарств», — сказал глава Минздрава.

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Он отметил, что идея обеспечения государственных больниц качественными и по доступным ценам медикаментами через ГП «Кыргызфармация» прекрасная.

По его словам, раньше каждое учреждение отдельно объявляло тендер и закупало себе медикаменты, а это около 2 тысяч тендеров.

«Естественно, когда эти процессы централизуются, это становится дешевле. Благодаря работе «Кыргызфармации» удалось снизить расходы на 30 процентов. Но потенциал для роста еще есть. Мы утвердили новую стратегию развития госпредприятия.

Если раньше оно заключало краткосрочные контракты, то сейчас мы переходим на долгосрочные.

Это позволит исключить разрывы в поставках и обеспечить максимальную прозрачность. Чем больше процессов отбора, тем больше возможностей для коррупции», — заметил Эркин Чечейбаев.

Он добавил, что благодаря долгосрочным контрактам многим странам удалось значительно снизить цены: «Например, Казахстан благодаря 10-летним контрактам смог локализовать фармпроизводство в своей стране. Сейчас у них больше 40 фармзаводов».

Отметим, в парламенте не раз звучали заявления о том, что «Кыргызфармация» не справляется с обеспечением лекарств. На предприятии рассказывали, почему не удается своевременно заказать препараты.

В настоящее время в ГП «Кыргызфармация» стартовала реструктуризация для повышения эффективности, прозрачности и устойчивости внутренних процессов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335248/
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