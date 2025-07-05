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Общество

В Русском театре драмы обновят звуковое оборудование

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова объявил повторный тендер на приобретение звукового оборудования (с установкой, настройкой и запуском).

Как сообщает портал госзакупок, на эти цели планируется выделить 1 миллион 872 тысячи сомов. Предложения от поставщиков принимаются до 10 июля.

Поставить товар должны в течение десяти рабочих дней со дня подписания договора. Гарантия должна составить не менее двух лет. По истечении этого срока должны предоставить постгарантийнный сервис, а также регулярные аудиторские проверки работоспособности оборудования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335188/
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