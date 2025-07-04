16:03
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Мэр Чолпон-Аты умеет только прятаться за юбками женщин — Султан Кермалиев

Мэр Чолпон-Аты Азамат Арнабек уулу умеет только прятаться за юбками женщин. Об этом в прямом эфире «Сереп медиа» заявил глава Балыкчи Султан Кермалиев.

По его словам, городом Балычки управляет не мэр, а пять женщин-блогеров. И они связаны с Азаматом Арнабек уулу.

«Этих эжешек-блогеров все боятся, так как они могут все выставить в соцсети. По интернетным войнам они превосходят спецназ. Подумал, откуда ноги растут. Выяснилось, что это команда Азамата. После того как я стал градоначальником, у них был план убрать бухгалтера на больничный, подключить этих женщин и добить меня. Уже в соцсетях начали публиковаться (дискредитирующие меня) видео. Но я не такой. Я специально себя вел вызывающе. Хотел найти этих пятерых женщин. В итоге мы их выявили», — сказал Султан Кермалиев.

Султан Кермалиев назначен мэром Балыкчи Иссык-Кульской области 1 июля. Он является одним из авторов скульптур Зевса и Посейдона на пляже Green City в Балыкчи, которые вызвали широкий резонанс в обществе.

Азамат Арнабек уулу является бывшим мэром Балыкчи. Об его освобождении от должности в связи с переходом на другую работу пресс-служба президента сообщила 2 июля. Тогда же в мэрии Чолпон-Аты сообщили, что Азамат Арнабек уулу в качестве нового мэра был представлен коллективу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335184/
просмотров: 2586
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр Балыкчи рассказал о хищениях при строительстве библиотеки
Люди ходят в трусах. Мэр о том, почему не установил статую Манаса в Балыкчи
Бывший глава Балыкчи стал мэром Чолпон-Аты
Чиновники, подрядчик и блогеры. В ГКНБ рассказали о задержании мэра Кара-Балты
В Чолпон-Ате строят дороги и «тротуары»: пешеходам — квест, туристам — экстрим
В Кара-Балте задержали мэра и чиновников муниципалитета
Экс-мэра Токмака и других задержанных водворили в СИЗО
Центральная улица Чолпон-Аты полностью отремонтирована и готова к эксплуатации
Токмок шаарына жаңы мэр дайындалды
Можно за 50 тысяч. После критики Ташиева участок в Чолпон-Ате облагородили
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса
Полис ОСАГО в&nbsp;Кыргызстане можно оформить до&nbsp;1&nbsp;сентября 2025 года Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года
Бизнес
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыты две новые парковочные зоны В аэропорту «Манас» открыты две новые парковочные зоны
BakAi &amp;&nbsp;&laquo;Шоро&raquo; запускают летнюю акцию с&nbsp;призами BakAi & «Шоро» запускают летнюю акцию с призами
4 июля, пятница
15:25
Председатель ГКНБ подарил двухкомнатную квартиру матери шестерых детей Председатель ГКНБ подарил двухкомнатную квартиру матери...
15:23
Взрыв произошел на автозаправочной станции в Риме. Пострадали более 20 человек
15:10
За незаконное хранение наркотических веществ задержаны двое подозреваемых
15:03
Завод газобетонных блоков планирует построить в КР китайская компания «Хуа Руй»
15:02
В КР подорожала баранина, но снизились цены на картофель