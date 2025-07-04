Мэр Чолпон-Аты Азамат Арнабек уулу умеет только прятаться за юбками женщин. Об этом в прямом эфире «Сереп медиа» заявил глава Балыкчи Султан Кермалиев.

По его словам, городом Балычки управляет не мэр, а пять женщин-блогеров. И они связаны с Азаматом Арнабек уулу.

«Этих эжешек-блогеров все боятся, так как они могут все выставить в соцсети. По интернетным войнам они превосходят спецназ. Подумал, откуда ноги растут. Выяснилось, что это команда Азамата. После того как я стал градоначальником, у них был план убрать бухгалтера на больничный, подключить этих женщин и добить меня. Уже в соцсетях начали публиковаться (дискредитирующие меня) видео. Но я не такой. Я специально себя вел вызывающе. Хотел найти этих пятерых женщин. В итоге мы их выявили», — сказал Султан Кермалиев.

Султан Кермалиев назначен мэром Балыкчи Иссык-Кульской области 1 июля. Он является одним из авторов скульптур Зевса и Посейдона на пляже Green City в Балыкчи, которые вызвали широкий резонанс в обществе.

Азамат Арнабек уулу является бывшим мэром Балыкчи. Об его освобождении от должности в связи с переходом на другую работу пресс-служба президента сообщила 2 июля. Тогда же в мэрии Чолпон-Аты сообщили, что Азамат Арнабек уулу в качестве нового мэра был представлен коллективу.