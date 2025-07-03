Частные клиники в КР смогут оформлять больничные листы в цифровом формате

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики запускает тестирование нового механизма подключения частных медицинских организаций к модулю цифровых больничных листов.

По данным пресс-центра ведомства, теперь частные клиники могут оформлять больничные листы в цифровом формате — прозрачно, удобно и в рамках единой медицинской информационной системы. Это очередной шаг в цифровизации здравоохранения и расширению доступа медицинских организаций к цифровым сервисам.

Для реализации этой инициативы МЗ КР утвердил приказ, которым вводится договор публичной оферты на подключение к модулю. В рамках этого приказа:

разработана и опубликована типовая форма заявки на подключение;

определен порядок подачи документов и выдачи учетных данных;

внедрена двухэтапная модель подключения — от полуавтоматического к полностью цифровому формату.

На первом (действующем) этапе в полуавтоматическом режиме частной организации здравоохранения необходимо:

зайти на сайт mis.med.kg и выбрать «Стать пользователем»;

пройти авторизацию через Единую систему идентификации (ЕСИ);

ознакомиться с договором оферты и подтвердить согласие;

скачать, заполнить и подписать заявку, прикрепляя сканы необходимых документов.

После верификации данных клиника получает логин и пароль на указанную электронную почту.

Следующий этап предполагает проведение полной автоматизации процесса (находится в разработке и будет запущен в ближайшее время).

Подробная инструкция по подключению размещена на портале mis.med.kg в разделе «Стать пользователем».

Минздрав призывает частные медклиники активно использовать новые цифровые возможности, обеспечивая удобство для пациентов и упрощение документооборота в рамках государственной системы здравоохранения.

Инициатива реализована при поддержке ПРООН.