Частные клиники в КР смогут оформлять больничные листы в цифровом формате

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики запускает тестирование нового механизма подключения частных медицинских организаций к модулю цифровых больничных листов.
По данным пресс-центра ведомства, теперь частные клиники могут оформлять больничные листы в цифровом формате — прозрачно, удобно и в рамках единой медицинской информационной системы. Это очередной шаг в цифровизации здравоохранения и расширению доступа медицинских организаций к цифровым сервисам.
Для реализации этой инициативы МЗ КР утвердил приказ, которым вводится договор публичной оферты на подключение к модулю. В рамках этого приказа:
- разработана и опубликована типовая форма заявки на подключение;
- определен порядок подачи документов и выдачи учетных данных;
- внедрена двухэтапная модель подключения — от полуавтоматического к полностью цифровому формату.
На первом (действующем) этапе в полуавтоматическом режиме частной организации здравоохранения необходимо:
- зайти на сайт mis.med.kg и выбрать «Стать пользователем»;
- пройти авторизацию через Единую систему идентификации (ЕСИ);
- ознакомиться с договором оферты и подтвердить согласие;
- скачать, заполнить и подписать заявку, прикрепляя сканы необходимых документов.
После верификации данных клиника получает логин и пароль на указанную электронную почту.
Следующий этап предполагает проведение полной автоматизации процесса (находится в разработке и будет запущен в ближайшее время).
Подробная инструкция по подключению размещена на портале mis.med.kg в разделе «Стать пользователем».
Минздрав призывает частные медклиники активно использовать новые цифровые возможности, обеспечивая удобство для пациентов и упрощение документооборота в рамках государственной системы здравоохранения.
Инициатива реализована при поддержке ПРООН.