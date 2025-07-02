Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа, заявил Трамп

Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа, заявил Дональд Трамп. Об этом сообщает DW.



«Я надеюсь, что ради блага Ближнего Востока ХАМАС примет эту сделку, потому что лучше уже не будет — будет только хуже», — написал президент США в соцсети Truth Social.

По его словам, представители его администрации 1 июля провели продуктивную встречу с израильской делегацией по вопросу сектора Газа и согласились с условиями для заключения 60-дневного прекращения огня. Израиль пока никак не прокомментировал заявление Трампа.



На следующей неделе глава Белого дома примет в Вашингтоне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа, как надеется Дональд Трамп, будет заключено так же на следующей неделе.



Война в секторе Газа началась в ответ на масштабное нападение ХАМАС на Израиль, в ходе которого террористы устроили массовую расправу над мирным населением, убив около 1 тысячи 200 человек.

По данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения, в ходе войны с 7 октября 2023 года погибли более 55 тысяч палестинцев. Гуманитарная ситуация в секторе Газа характеризуется как катастрофическая.