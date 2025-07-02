В Иссык-Кульской области прошел ежегодный форум «Безопасность-2025»

В Чолпон-Ате Иссык-Кульской области 1 июля состоялся ежегодный форум «Безопасность-2025», организованный Министерством внутренних дел совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций, полномочными представителями президента в областях и местными властями. Об этом сообщает МВД.

По его данным, цель форума — повышение осведомленности населения о нормах безопасности, продвижение принципов безопасного и устойчивого туризма, предотвращение несчастных случаев.

В мероприятии приняли участие заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов, представители местных властей, руководство и личный состав УВД Иссык-Кульской области, а также представители государственных структур, молодежь и подрастающее поколение.