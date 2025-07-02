Движение транспорта на проспекте Чингиза Айтматова вечером планируют ограничить

На отремонтированной части проспекта Чингиза Айтматова в вечернее время намерены ввести ограничение движения транспорта. Такой информацией на своей странице в Facebook поделился руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

«После ремонтных работ проспект Чингиза Айтматова в Бишкеке стал шире, старые тополя срубили, на их месте высадили клены. По обеим сторонам дороги построены тротуары для пешеходов и отдельная велосипедная дорожка. В результате проспект стал прогулочной зоной. Также рассматривается план по закрытию дороги для движения транспорта в вечернее время, чтобы создать условия для прогулок горожан», — отметил он.

Также Дайырбек Орунбеков подчеркнул, что данный проект реализован администрацией главы государства. В скором времени дорога будет официально открыта.