В Бишкеке завершили первый этап работ по очистке русла реки Ала-Арчи

В Бишкеке завершили первый этап по очистке русла реки Ала-Арчи в Ленинском районе. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Сотрудники мэрии демонтировали незаконные строения вдоль улицы Алтымышева и освободили 1 тысячу 420 квадратных метров муниципальной земли.

2 — облегченного типа;

2 павильона;

2 контейнера;

80 квадратных метров навеса;

4 капитальных строения, включая химчистку и салон красоты;

12 хозяйственных построек;

9 капитальных заборов.

Демонтированные объекты:

За нарушение земельного законодательства пять человек оштрафовали на 150 тысяч сомов.

Сообщается, что управление по контролю за землепользованием мэрии продолжит работы по очистке реки Ала-Арчи и обеспечению соблюдения земельного законодательства.