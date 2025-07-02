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Общество

В Бишкеке завершили первый этап работ по очистке русла реки Ала-Арчи

В Бишкеке завершили первый этап по очистке русла реки Ала-Арчи в Ленинском районе. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Сотрудники мэрии демонтировали незаконные строения вдоль улицы Алтымышева и освободили 1 тысячу 420 квадратных метров муниципальной земли.

Демонтированные объекты:

  • 2 — облегченного типа;
  • 2 павильона;
  • 2 контейнера;
  • 80 квадратных метров навеса;
  • 4 капитальных строения, включая химчистку и салон красоты;
  • 12 хозяйственных построек;
  • 9 капитальных заборов.

За нарушение земельного законодательства пять человек оштрафовали на 150 тысяч сомов.

Сообщается, что управление по контролю за землепользованием мэрии продолжит работы по очистке реки Ала-Арчи и обеспечению соблюдения земельного законодательства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334907/
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