В Бишкеке завершили первый этап работ по очистке русла реки Ала-Арчи

В Бишкеке завершили первый этап по очистке русла реки Ала-Арчи в Ленинском районе. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
Сотрудники мэрии демонтировали незаконные строения вдоль улицы Алтымышева и освободили 1 тысячу 420 квадратных метров муниципальной земли.
- 2 — облегченного типа;
- 2 павильона;
- 2 контейнера;
- 80 квадратных метров навеса;
- 4 капитальных строения, включая химчистку и салон красоты;
- 12 хозяйственных построек;
- 9 капитальных заборов.
За нарушение земельного законодательства пять человек оштрафовали на 150 тысяч сомов.
Сообщается, что управление по контролю за землепользованием мэрии продолжит работы по очистке реки Ала-Арчи и обеспечению соблюдения земельного законодательства.