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Общество

Зона конфликта. МИД провел эвакуацию еще одной группы кыргызстанцев из Ирана

МИД Кыргызстана провел эвакуацию соотечественников из Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что в связи с обращением граждан КР, находящихся на территории Ирана, организованы дополнительные эвакуационные мероприятия.

Четыре человека эвакуированы через контрольно-пропускной пункт «Багжиран» в Туркменистан, а 38 граждан — через КПП «Астара» в Азербайджан.

Сейчас все они благополучно возвращены в Кыргызстан.

В МИД отмечают, что находятся в тесном взаимодействии с заграничными учреждениями республики и поддерживают постоянную связь с гражданами, находящимися за рубежом.

Ранее ведомство эвакуировало из Ирана 28 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334887/
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