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Общество

Прорыв озера Такыр-Тор. В МЧС рассказали о принятых мерах

Все возможное для предотвращения серьезных последствий в результате прорыва озера Такыр-Тор МЧС выполнило. Об этом 24.kg сообщил директор департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС Даурбек Сакыев.

Ранее появилась информация о том, что гидрогеологи предупреждали МЧС о прорыве озера Такыр-Тор за неделю до ЧС.

Даурбек Сакыев подтвердил, что 20 июня было получено письмо от Института водных проблем и гидроэнергетики НАН КР о наполнении озера.

«Мы и сами отслеживаем наполнение высокогорных озер. Четыре раза проводили аэровизуальный облет на вертолете, чтобы проанализировать, насколько устойчива плотина, в каком месте может произойти прорыв и так далее.

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За неделю до прорыва провели превентивные меры — укрепили борта русла (правый и левый берег) с помощью техники МЧС, выставили пункты наблюдения. Электроснабжение заранее отключили, чтобы не повредить оборудование. Провели своевременную эвакуацию людей. Были выставлены посты ГАИ на автодороге, чтобы избежать жертв во время селевого потока, а также открыты шлюзы, чтобы сель беспрепятственно прошел, не повредив гидросооружение, — об этом заранее сообщили Водной службе и местному самоуправлению. 27 июня все это сработало, иначе гидросооружение было бы повреждено, как в 2009-м», — сказал Даурбек Сакыев.

Он добавил, что недалеко от русла стояли пасечники, которых тоже своевременно предупредили, и они убрали свои ульи, материального ущерба им удалось избежать.

«Русло протекает между двумя селами — Алмалуу и Кебек-Бий (бывшая Горная Серафимовка). Там, где селевой поток мог выйти из берегов и затопить эти села, мы укрепили дамбами высотой около 3-4 метров. В итоге человеческих жертв не было, населенные пункты Алмалуу и Кебек-Бий не подтоплены. Есть незначительный ущерб сельхозугодьям (посевы ячменя, пшеницы) и автодороге.

Кыргызстан — горная страна, где возможна активизация опасных природных процессов. Мы не можем остановить эти процессы, но предупредить, принять превентивные меры можем. Все силы и средства МЧС были наготове — спасатели, строительная техника и так далее», — отметил глава департамента.

По его словам, озеро находится на высоте 3,7 тысячи метров над уровнем моря, где нет ни дорог, ни возможности пригнать технику. Подъем достаточно тяжелый для человеческого организма.

Даурбек Сакыев отметил, что многие спрашивают, можно ли было использовать другие способы. «Есть сифонные методы спуска воды, но там это не сработало бы — озеро прорывает подземными каналами на дне либо с боковых его частей. Это не стационарное озеро, оно появляется раз в 15-16 лет, последний прорыв произошел в 2009 году», — резюмировал он.

Напомним, озеро Такыр-Тор в Иссык-Атинском районе Чуйской области прорвало 27 июня. В безопасные места были эвакуированы 950 человек. В ночь на 1 июля уровень воды озера вновь поднялся, были эвакуированы в безопасное место около 800 человек. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334857/
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