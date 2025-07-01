В Бишкеке 1 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +34 градуса.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.30 — 7-й микрорайон, 5б, 34, 5/1;

9.30-17.30 — отрезки улиц Джалиля, Целиноградской, Лермонтова, Салиевой, Садовой, Ялтинской, проспекта Жибек Жолу;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Капкыра, Ак-Болпон);

9.00-17.00 — улица Панфилова, 241, жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Сын-Таш, Кара-Сай, Улук-Тоо, Ак-Булак), отрезки улиц Льва Толстого, Кривоносова, Репина, Алыбаева, Ломоносова, Пишпек, село Нижняя Ала-Арча (улицы Архитекторская, Коллекторная, Зеленая), жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, −2, −4, −5), улицы Нарвская, 86, Логвиненко, Орозбекова, Серова, Курганская, переулок Донский, улицы Месароша, Кедейкан, Жайылма, Темировская, Сад, Кронштадтская, Набережная, Семетей, Аска-Таш, Профсоюзная, Кубинская, переулки Кеминский, Садовый;

11.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ахунбаева, Садырбаева);

13.00-17.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Макмал, Терек-Сай, Кок-Талаа, Белмазар, Кок-Кыял, Улук-Тоо, Таш-Арык, Беш-Темир);

16.00-20.00 — проспект Дэн Сяопина, улица Садыгалиева;

8.00-13.00 — отрезки улиц Садыгалиева, Льва Толстого, Гагарина, Лумумбы;

11.00-18.00 — жилмассив «Достук» (улица 3-я линия).

У кого намечается той

Суйунбек Омурзаков

Родился 1 июля 1968 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Тамирлан Козубаев

Родился 1 июля 1994 года. Игрок национальной сборной КР по футболу (защитник).

Памятные даты

День работника спасательной службы Кыргызской Республики

Фото пресс-службы МЧС. Спасатели приступили к разбору завалов на месте крушения «Боинга-747», 2017 год

Сегодняшняя дата — это также день учреждения Министерства чрезвычайных ситуаций.

Целями деятельности ведомства являются выработка и реализация единой государственной политики в области гражданской защиты, пожарной, радиационной безопасности, безопасности людей на водных объектах и гидрометеорологии.

День налогового работника Кыргызской Республики

Фото из интернета. Знак символики Налоговой службы изображается на форменной одежде сотрудников

Налоговая служба республики как самостоятельное ведомство создана в 1990 году постановлением правительства Кыргызской Республики, что стало отправной точкой отсчета в истории Налоговой службы нашей страны. До этого ее функции выполняли финансовые органы, на которые в настоящее время возложены вопросы планирования и исполнения бюджета.

Сейчас система Налоговой службы КР состоит из центрального аппарата и 60 территориальных налоговых управлений по всей республике, где трудятся более 2,5 тысячи высококвалифицированных сотрудников.

Заложен город Каракол

Город заложен 1 июля 1869 года как военно-административный центр на караванной дороге из Чуйской долины в Кашгарию штабс-капитаном бароном Каульбарсом, которому дано задание выбрать удобное место для нового города.

Основан как Караколь. 23 марта 1889-го по повелению царя Александра III город Караколь переименован в Пржевальск. Несколько раз переименовывался. В 1992 году, после обретения страной независимости, Пржевальск опять переименован в Каракол.

Люди, которые меняли мир

Родилась государственный деятель Батыш Салиева

Фото из интернета. Батыш Салиева

Родилась 1 июля 1922 года в селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.

Дважды избиралась депутатом Верховного Совета СССР, возглавляла комиссию по здравоохранению и социальному обеспечению Совета национальностей Верховного Совета СССР, 25 лет являлась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР, была почетным членом Совета ветеранов профсоюзного движения Центральной Азии.

Умерла 6 августа 2015-го.

Умер художник Турсунбек Койчиев

Фото из интернета. Турсунбек Койчиев

В 75 лет после продолжительной болезни 1 июля 2016 года скончался член Союза художников Кыргызстана Турсунбек Койчиев.

Родился 14 октября 1941-го в селе Сары-Букал Чуйской области. Его работы находятся в частных коллекциях во Франции, США, Китае, Турции, России и Казахстане.

За большие заслуги в развитии национального изобразительного искусства в 1993 году Турсунбеку Койчиеву присвоили звание заслуженного деятеля культуры КР, а в 2007-м он получил звание народного художника.

Куда сходить

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