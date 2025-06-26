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Общество

В Токмаке госслужащих массово направили на восстановление скандального парка

В Токмаке десятки сотрудников государственных и муниципальных служб направили на восстановительные работы в городском парке. Видео опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, как сотни работников убирают пожелтевшую траву, очищают территорию и занимаются восстановлением инфраструктуры. По данным очевидцев, многих из них направили на работы не по собственному желанию.

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Напомним, ранее в СМИ и соцсетях разгорелся скандал вокруг строительства парка в Токмаке. После задержания мэра города глава ГКНБ Камчыбек Ташиев поручил полпреду Чуйской области в течение трех дней навести порядок на месте.

Как сообщается, в парк мобилизованы сотрудники городских служб, предприятий и учебных заведений. Официальные лица ситуацию пока не прокомментировали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334325/
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