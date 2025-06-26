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Общество

Дорогу Бишкек — Балыкчи залили битумом: камни летят в лобовые стекла

В разгар туристического сезона дорожные службы приступили к ремонту объездной трассы Бишкек — Балыкчи. Вместо асфальта рабочие заливают дорогу битумом и засыпают щебнем. Об этом сообщили водители, которые пожаловались на качество покрытия.


Такой метод называют поверхностной обработкой. Его суть — на проезжую часть наносят горячий битум, а затем равномерно распределяют по нему щебень. Покрытие должно «вкататься» под колесами автомобилей, но пока этого не произошло, острые камни вылетают из-под шин и разбивают лобовые стекла.
В соцсетях и мессенджерах водители пишут, что новые участки дороги стали опасными, особенно для легковых автомобилей и мотоциклистов. Они требуют установить знаки и пересмотреть подход к ремонту дорог в высокий сезон.
Комментариев от профильных госструктур на момент публикации не поступало.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334239/
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