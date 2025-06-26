Каждое благое дело с сюрпризом. Как Бишкек решает одни проблемы и создает новые

Мэрия Бишкека отчитывается о прогрессе — и он действительно есть. В последние два года столица активно строится, обновляется, решает старые проблемы. Однако практически каждое достижение сопровождается одним характерным для нашего города элементом — «но».

Фото 24.kg. Как вы оцениваете работу мэрии Бишкека по благоустройству города?

Делают правильные шаги, но с побочными эффектами, которые тут же сводят на нет половину пользы. Иногда кажется, что муниципалитет услышал все, о чем мы ворчали последние годы. Хотели новые автобусы? Получите. Просили починить дороги? Пожалуйста. Мечтали о зелени и тени? Начали поливать. Правда, в каждой новости о хорошем есть второе предложение — и оно обычно все портит.

24.kg собрало несколько достижений мэрии, которые должны радовать. Но вот нет, после них какой-то мутный осадок остается.

Автобусы новые, но жарко, как в тандыре

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В 2023 году в город пришли сотни новых автобусов. Красивые, блестят, едут тихо. Все отлично, пока не наступает лето. Потому что кондиционеров в большинстве автобусов нет. Сидишь и чувствуешь, как внутренние органы плавятся. А нет кондиционеров потому, что муниципалитет решил сэкономить. Так дешевле, но не комфортно. Вроде не в маршрутке, а страдаешь так же. Просто в более современном интерьере.

Троллейбусы убрали — в автобусах стало теснее

Когда убирали троллейбусы, нам объяснили: старье, техника ломается, контактные сети портят вид на небо. Но заменить-то их забыли. Да, автобусы пустили. Но не в том количестве. Теперь утром плотность людей в транспорте, как на фестивале.

Да, троллейбусы были не идеальны, но они хотя бы были. Теперь ни проводов, ни сидячих мест.

Дороги строят, но город в пробках

Кажется, что столица одновременно решила отремонтировать все улицы. А если не все, то хотя бы те, по которым ты ездишь каждый день. Вроде логично — улучшать надо. Но можно не все сразу и не в одном месте?

Локальный ремонт ведут одновременно в десятках точек. Улицы перекрывают без альтернативных маршрутов. В часы пик Бишкек превращается в карту «все красное» на навигаторе. Дороги хорошие, но проехать по ним нормально пока невозможно.

Автовокзал перенесли, но людям стало неудобно

Автовокзал тихо убрали с Жибек Жолу — и теперь он где-то на севере, на объездной. Вроде логично: центр освободили, автобусам не мешают. Но людям в итоге это совсем не удобно — ехать с чемоданами и сумками на окраину города. А ночью?

Говорят, что потом сделают современный хаб, но это потом, а сейчас «простите за временные неудобства». И не факт, что временные.

Деревья поливают — после того, как они чуть не умерли

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Бульвар на «Дзержинке» сох на глазах. Люди кричали, писали, звонили — толку ноль. Потом пошли фото в соцсетях, статьи в медиа — и о чудо! После репортажа 24.kg вице-мэр Рамиз Алиев сообщил, что ситуацию начали исправлять почти сразу — воду подали : скважина работает, к поливу подключили автоцистерны, воду запустили и по арыку. Теперь все нормально.

Нельзя сказать, что мэрия бездействует. Наоборот, делает многое. Но ощущение, что к каждому решению добавляются маленькая ошибка проектирования, просчет, недоговоренность. И в итоге вместо «ух ты!» выходит «ну блин...». Механизм не отлажен или нет четкой системы управления.

Велодорожки сделали, но ходить по тротуарам опасно

В Бишкеке появились новые велосипедные дорожки — вроде бы здорово для развития экологического транспорта. Но реалии таковы, что тротуары теперь превратились в опасную для пешеходов зону: мало того, что их сузили, так еще и несущиеся на большой скорости электросамокаты и скутеры постоянно сбивают людей. Вопрос о запрете таких средств передвижения подняли, но он пока никуда не движется и никак не решается.

Снос на Айтматова — без предупреждений

В столице продолжается масштабная реконструкция проспекта Чингиза Айтматова, которая затронула жилые массивы «Киргизия-1» и «Киргизия-2». Проект предусматривает расширение дороги до шести полос, установку велодорожек и обновление тротуаров. Однако процесс сопровождается скандалами, касающимися сноса частных построек и компенсаций для жителей. Многие владельцы домов утверждают, что их участки находятся в пределах красной линии и имеют соответствующие документы, подтверждающие право собственности.

Но для муниципалитета это не аргумент. У него есть Генплан советских времен, который оказался важнее всех других законов. И, кстати, многие наверняка бы согласились подвинуться даже за не очень большие компенсации. Но переговоры — явно не конек мэрии.

Вырубка ради благоустройства, но зелени все меньше

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В Бишкеке продолжается активное благоустройство — тротуары ремонтируют, новые зоны озеленяют, а деревья поливают. Казалось бы, город стремится стать зеленее и комфортнее. Но вместе с этим продолжается массовая вырубка и старых, и здоровых деревьев по всей столице — ради строительства новых дорог, объектов и реконструкции.

Обещают взамен сажать молодые деревья, но на практике их зачастую либо мало, либо они плохо приживаются. В итоге зеленые легенды уходят — и по городу становится не только жарче, но и заметно меньше тени и уюта.

Бишкек меняется. Хочется, чтобы эти перемены чувствовались не только по пыли и пробкам, но и по облегчению жизни. Чтобы можно было не просто посмотреть, а использовать с удобством.

Кстати, муниципалитет считает, что журналисты к нему придираются. Поэтому мы предлагаем оценить его работу читателям 24.kg.