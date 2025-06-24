Личные дела школьников в Кыргызстане переводят в цифровой формат

Министерство просвещения внедряет новый цифровой инструмент — электронное личное дело (ЭЛД) учащегося, которое будет содержать информацию об успеваемости, его социальные и демографические данные.

Этот шаг позволит не только упростить документооборот, но и кардинально изменить подход к сбору, хранению и использованию сведений об обучающихся.

«Все бумажные личные дела, которые раньше хранились в папках, оцифровываются. С нового учебного года у каждого ребенка будет электронное личное дело. Это даст возможность отслеживать образовательную траекторию, достижения, а также перемещения ученика между школами без потери данных», — отметила заместитель министра просвещения Лира Самыкбаева.

В ЭЛД будет отражена как академическая информация (успеваемость, участие в олимпиадах, дисциплинарные замечания), так и важные социальные сведения (статус ребенка, наличие инвалидности, принадлежность к уязвимым группам и так далее).

Одной из ключевых целей внедрения ЭЛД является дебюрократизация работы учителей и школ.

На сегодня учителя заполняют до 46 различных видов отчетности для разных ведомств — от Министерства здравоохранения до районных администраций. Большая часть отчетов нацелена на сбор различных статистических данных об учащихся в разрезе областей и районов. ЭЛД и интеграция государственных баз данных через единую информационную систему управления образованием призваны устранить дублирование и сократить нагрузку при сборе сведений и составлении отчетов.

«Школы становятся регистраторами персональных данных. Но ответственность за их защиту теперь четко регулируется. Доступ к личному делу будет строго ограничен — только для классного руководителя и директора. Учителя не будут готовить отчеты для других сторонних организаций. Они получат доступ к открытым деперсонализированным статистическим данным на соответствующих сайтах», — подчеркнула замминистра.

Создание электронных личных дел осуществляется в тесном взаимодействии с государственными базами данных.

Сравнивая списки всех зарегистрированных в стране детей и сведения по учащимся в школах, стало возможным точно выявлять детей, не охваченных образованием. Это облегчает работу социальных педагогов и районных администраций по возвращению таких детей за парты.