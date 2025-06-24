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Общество

После ремонта открыли дорогу, которая ведет к объездной от трассы Бишкек — Кант

В Чуйской области завершены работы по укладке асфальта на автомобильной дороге, соединяющей северную объездную трассу с дорогой Бишкек – Кант. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.
Новая подъездная дорога длиной 8 километров получила покрытие из асфальта толщиной 7 сантиметров с усилением геосеткой. Также были нанесены дорожные разметки, и движение по трассе официально открыто.


Как отмечают в Минтрансе, проект направлен на улучшение альтернативных маршрутов вокруг столицы, снижение транспортной нагрузки, создание комфортных условий для водителей и развитие дорожной инфраструктуры.
Трасса расположена на въезде в Бишкек и соединяет северную объездную дорогу с дорогой Бишкек – Кант. Она проходит параллельно дороге Лебединовка – ГЭС-5.
Важно для водителей: в разгар летнего туристического сезона трассу можно использовать как альтернативный маршрут для поездок на Иссык-Куль и обратно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333882/
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