В Чуйской области завершены работы по укладке асфальта на автомобильной дороге, соединяющей северную объездную трассу с дорогой Бишкек – Кант. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

Новая подъездная дорога длиной 8 километров получила покрытие из асфальта толщиной 7 сантиметров с усилением геосеткой. Также были нанесены дорожные разметки, и движение по трассе официально открыто.

Как отмечают в Минтрансе, проект направлен на улучшение альтернативных маршрутов вокруг столицы, снижение транспортной нагрузки, создание комфортных условий для водителей и развитие дорожной инфраструктуры.Трасса расположена на въезде в Бишкек и соединяет северную объездную дорогу с дорогой Бишкек – Кант. Она проходит параллельно дороге Лебединовка – ГЭС-5.Важно для водителей: в разгар летнего туристического сезона трассу можно использовать как альтернативный маршрут для поездок на Иссык-Куль и обратно.