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Общество

Стартовали регулярные пассажирские рейсы по маршруту Ташкент — Тамчи

Авиакомпания Fly Kiva начала выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Ташкент — Тамчи (Международный аэропорт «Иссык-Куль»). Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

По ее данным, авиакомпания Fly Kiva, узбекский лоукостер, осуществила первый пассажирский рейс по маршруту Ташкент — Тамчи.

Рейсы стартовали с 22 июня 2025 года и будут выполняться каждое воскресенье до 10 августа 2025 года.

Открытие этого направления расширяет возможности удобного и доступного авиасообщения между Узбекистаном и Кыргызстаном, способствуя развитию туризма и деловых контактов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333776/
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