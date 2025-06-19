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Общество

На подъезде к горнолыжной базе «Каракол» укладывают асфальт

На подъезде к горнолыжной базе «Каракол» укладывают новый асфальт. Об этом сообщают в полномочном представительстве президента в Иссык-Кульской области.

По данным ведомства, из 2,5 километра, запланированных на этот год, уже уложен асфальт на 1,4 километра.

«В 2024 году ровное покрытие появилось на 3,5 километра. Впереди — еще один участок, чтобы вся 7-километровая дорога стала комфортной и безопасной», — добавили в полпредстве.

Напомним, в 2023 году данная дорога была передана на баланс Министерства транспорта и коммуникации КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333301/
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