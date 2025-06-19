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Общество

Жара в Бишкеке. Вызовы скорой помощи в пределах нормы

Общая нагрузка в Центре экстренной медицины остается в пределах нормы. Об этом 24.kg сообщили в ЦЭМ.

За вчерашние сутки в «103» поступило 538 обращений.

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Вызовов по поводу перегрева или солнечных ударов на улице не зарегистрировано.

С 17 июня в отдельных районах республики, по прогнозам синоптиков, температура в дневное время достигнет до +41 градуса. В ближайшие дни в Бишкеке будет жарко даже в темное время суток.

МЧС призывает граждан соблюдать меры предосторожности:

  • избегать длительного пребывания на солнце,
  • пить больше воды,
  • носить светлую одежду и головные уборы,
  • по возможности ограничить физическую активность в жаркие часы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333266/
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