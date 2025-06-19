Жара в Бишкеке. Вызовы скорой помощи в пределах нормы

Общая нагрузка в Центре экстренной медицины остается в пределах нормы. Об этом 24.kg сообщили в ЦЭМ.
За вчерашние сутки в «103» поступило 538 обращений.
Вызовов по поводу перегрева или солнечных ударов на улице не зарегистрировано.
С 17 июня в отдельных районах республики, по прогнозам синоптиков, температура в дневное время достигнет до +41 градуса. В ближайшие дни в Бишкеке будет жарко даже в темное время суток.
МЧС призывает граждан соблюдать меры предосторожности:
- избегать длительного пребывания на солнце,
- пить больше воды,
- носить светлую одежду и головные уборы,
- по возможности ограничить физическую активность в жаркие часы.