Жара в Бишкеке. Вызовы скорой помощи в пределах нормы

Общая нагрузка в Центре экстренной медицины остается в пределах нормы. Об этом 24.kg сообщили в ЦЭМ.

За вчерашние сутки в «103» поступило 538 обращений.

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Вызовов по поводу перегрева или солнечных ударов на улице не зарегистрировано.

С 17 июня в отдельных районах республики, по прогнозам синоптиков, температура в дневное время достигнет до +41 градуса. В ближайшие дни в Бишкеке будет жарко даже в темное время суток.

МЧС призывает граждан соблюдать меры предосторожности: