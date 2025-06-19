Правозащитники взяли на контроль дело об изнасиловании первоклассника

Правозащитники взяли на контроль дело о якобы изнасиловании первоклассника. Об этом 24.kg сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

По ее словам, правозащитники совместно с сотрудниками Института омбудсмена начали мониторинг ситуации вокруг скандала с 7-летним ребенком, пострадавшим от насилия со стороны старшеклассников.

«Если этот факт подтвердится, то это большая трагедия для всех нас. Когда школьники совершают насилие в отношении других беспомощных детей это указывает на кризис в системе ценностей и отсутствие системной профилактики насилия в образовательной среде и семье. Ребенку теперь требуется длительная реабилитация. Мы будем поддерживать ребенка и его семью», — добавила Назгуль Турдубекова.

Напомним, что по факту изнасилования первоклассника в селе Маевка следственная служба УВД Первомайского района возбудила уголовное дело по статье 155 (действия сексуального характера с применением насилия) УК КР.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека, в качестве подозреваемого в ИВС водворен несовершеннолетний 2009 года рождения.

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Также в ГУВД добавили, что по уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, ведутся всесторонние следственные действия и дело находится на контроле руководства столичной милиции.

Ранее родственник пострадавшего Абдулхалил Алиев сообщал о троих подозреваемых — учениках 5-го, 8-го и 9-го классов. В милиции не уточнили относительно остальных несовершеннолетних. Семья пострадавшего узнала об изнасиловании через видео, которое распространялось среди учащихся школы в селе Маевка.