Президентская трасса, мечеть, министерства: как меняется южная часть Бишкека

Строительные площадки в южной части Бишкека сегодня — это не просто утро, полное бетономешалок и геодезистов. В считанные месяцы бывшая «президентская трасса», ныне проспект Чингиза Айтматова, приобрела черты современной европейской магистрали.

По другую сторону — напротив резиденции главы государства «Ынтымак Ордо» — возводят здания нового правительственного комплекса, который, если верить планам, соберет в одном месте всю исполнительную власть.

В паре километров — контуры мечети на 20 тысяч человек. Эти три объекта формируют символическую «ось будущего» Бишкека.

Проспект Чингиза Айтматова: образцовая трасса Фото 24.kg. Преображение Бишкека: формирование южной оси На проспекте Чингиза Айтматова завершается укладка асфальта — шесть полос, идеально ровное покрытие и полностью обновленная система освещения — здесь установили современные LED-светильники, способные адаптироваться к уровню освещенности и экономить электроэнергию.

Работы проводят поэтапно, но большую часть магистрали скоро сдадут в эксплуатацию.

По данным мэрии, протяженность реконструируемого участка — 5,8 километра. Работы финансируют из республиканского бюджета и при поддержке инвесторов.

В перспективе трасса должна стать частью транзитного кольца, соединяющего южные жилмассивы с административным кластером.

Новая власть в новом здании Фото 24.kg. Преображение Бишкека: формирование южной оси По соседству, напротив резиденции «Ынтымак Ордо», началось строительство нового правительственного комплекса, где в одном месте соберут все ключевые министерства и ведомства.

Работы начали в марте 2025 года. Генеральный подрядчик — госпредприятие «Кыргызстройсервис». На данный момент вырыт котлован и закладывается фундамент.

Комплекс проектируют как единый административный городок: 19 зданий по восемь—девять этажей, парковки, конгресс-холл, зоны для встреч с общественностью, пресс-центр. По сути, создается новый центр управления страной.

По оценке экспертов, такая централизация:

повысит оперативность межведомственного взаимодействия;

снизит арендные и эксплуатационные расходы;

освободит старые здания в центре Бишкека, которые можно продать или переоборудовать.

Правительство планирует завершить основные строительные работы к концу 2026 года, приурочив открытие к председательству Кыргызстана в ШОС.

Духовный центр — мечеть «Ыйман борбору» Фото 24.kg. Преображение Бишкека: формирование южного центра Визуально доминирующим элементом южной части столицы вскоре станет грандиозная мечеть «Ыйман борбору», строительство которой ведут с конца 2024 года.

Расположенная в районе Орто-Сая, она рассчитана на 20 тысяч человек и станет крупнейшей не только в КР, но и в Центральной Азии.

Мечеть включает молитвенный зал, медресе, административный корпус и культурный центр. Общая площадь застройки — около 10 гектаров.

Фундамент уже готов, рабочие завершили формирование несущих конструкций первого уровня. Архитектурный стиль — традиционно исламский с элементами османской и тимуридской школы. Финансируют стройку за счет международных пожертвований и частных благотворителей при координации Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Вокруг мечети планируется разбить парк и создать культурно-просветительский кластер.

Формирование нового центра на юге

Юг Бишкека — от Орто-Сая до «Ынтымака» — превращается из периферии в символ нового времени. Здесь возникает новая ось развития, равнозначная историческому центру. Условно говоря, если старый город — это площадь Ала-Тоо, то новый — это триада — мечеть, правительственный комплекс и магистраль.

Новый Бишкек — не просто идея, а процесс, запущенный экскаваторами, архитектурными планами и амбициями.