Президентская трасса, мечеть, министерства: как меняется южная часть Бишкека

Строительные площадки в южной части Бишкека сегодня — это не просто утро, полное бетономешалок и геодезистов. В считанные месяцы бывшая «президентская трасса», ныне проспект Чингиза Айтматова, приобрела черты современной европейской магистрали.
По другую сторону — напротив резиденции главы государства «Ынтымак Ордо» — возводят здания нового правительственного комплекса, который, если верить планам, соберет в одном месте всю исполнительную власть.
В паре километров — контуры мечети на 20 тысяч человек. Эти три объекта формируют символическую «ось будущего» Бишкека.
Проспект Чингиза Айтматова: образцовая трасса
Работы проводят поэтапно, но большую часть магистрали скоро сдадут в эксплуатацию.
По данным мэрии, протяженность реконструируемого участка — 5,8 километра. Работы финансируют из республиканского бюджета и при поддержке инвесторов.
В перспективе трасса должна стать частью транзитного кольца, соединяющего южные жилмассивы с административным кластером.
Новая власть в новом здании
Работы начали в марте 2025 года. Генеральный подрядчик — госпредприятие «Кыргызстройсервис». На данный момент вырыт котлован и закладывается фундамент.
Комплекс проектируют как единый административный городок: 19 зданий по восемь—девять этажей, парковки, конгресс-холл, зоны для встреч с общественностью, пресс-центр. По сути, создается новый центр управления страной.
По оценке экспертов, такая централизация:
- повысит оперативность межведомственного взаимодействия;
- снизит арендные и эксплуатационные расходы;
- освободит старые здания в центре Бишкека, которые можно продать или переоборудовать.
Правительство планирует завершить основные строительные работы к концу 2026 года, приурочив открытие к председательству Кыргызстана в ШОС.
Духовный центр — мечеть «Ыйман борбору»
Расположенная в районе Орто-Сая, она рассчитана на 20 тысяч человек и станет крупнейшей не только в КР, но и в Центральной Азии.
Мечеть включает молитвенный зал, медресе, административный корпус и культурный центр. Общая площадь застройки — около 10 гектаров.
Фундамент уже готов, рабочие завершили формирование несущих конструкций первого уровня. Архитектурный стиль — традиционно исламский с элементами османской и тимуридской школы. Финансируют стройку за счет международных пожертвований и частных благотворителей при координации Духовного управления мусульман Кыргызстана.
Вокруг мечети планируется разбить парк и создать культурно-просветительский кластер.
Формирование нового центра на юге
Юг Бишкека — от Орто-Сая до «Ынтымака» — превращается из периферии в символ нового времени. Здесь возникает новая ось развития, равнозначная историческому центру. Условно говоря, если старый город — это площадь Ала-Тоо, то новый — это триада — мечеть, правительственный комплекс и магистраль.
Новый Бишкек — не просто идея, а процесс, запущенный экскаваторами, архитектурными планами и амбициями.