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Общество

Ремонт участка улицы Курманджан Датки. Частично изменены схемы 11 автобусов

В связи с закрытием на ремонт участка улицы Курманджан Датки от улицы Салиевой до проспекта Жибек Жолу временно изменены схемы движения 11 автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, на время реабилитации участка автобусы № 34, 48, 100, 101, 104, 51, 175, 8(Т), 71, 146, 169 будут ездить согласно временным схемам.

мэрии
Фото мэрии

«Муниципалитет просит с пониманием отнестись к этой ситуации и во избежание транспортных заторов рекомендует воспользоваться общественным транспортом», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333226/
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