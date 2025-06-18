Ремонт участка улицы Курманджан Датки. Частично изменены схемы 11 автобусов

В связи с закрытием на ремонт участка улицы Курманджан Датки от улицы Салиевой до проспекта Жибек Жолу временно изменены схемы движения 11 автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, на время реабилитации участка автобусы № 34, 48, 100, 101, 104, 51, 175, 8(Т), 71, 146, 169 будут ездить согласно временным схемам.

Фото мэрии

«Муниципалитет просит с пониманием отнестись к этой ситуации и во избежание транспортных заторов рекомендует воспользоваться общественным транспортом», — говорится в сообщении.