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Общество

Почти 800 водителей автобусов Бишкека попали в черный список

В столичном муниципалитете прошло плановое совещание мэра Айбека Джунушалиева.

По данным пресс-службы мэрии, директор МП «Бишкекский городской транспорт» Талант Капаров рассказал о проделанной работе за последние полгода.

  • В столице 5 автопарков, 1 тысяча 520 автобусов и 3 тысячи 341 сотрудник.
  • За январь — июнь 2025 года перевезено более 106 миллионов пассажиров, а в 2024-м — около 62 миллионов.
  • На регулярной основе проводятся совещания по соблюдению ПДД, правил остановки и оплате проезда.

В рамках этих совещаний рассматриваются случаи нарушений и принимаются меры дисциплинарного характера, в том числе в черном списке предприятия состоят 793 водителя МП «БГТ», из них 153 водителя ОсОО «ЭКО Пассажирские перевозки», а 404 получили дисциплинарные взыскания. 

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По факту нарушения ПДД водителем маршрута № 216 20 июля приняты строгие меры. Он уволен по статье.

Градоначальник поручил усилить рейдовые мероприятия по выявлению нарушений со стороны водителей в целях обеспечения комфортной перевозки пассажиров, а также исполнения плана по полному переходу на безналичную систему оплаты.

Айбек Джунушалиев также поставил задачу рассмотреть вопрос стимулирования специалистов, осуществляющих мониторинг нарушений со стороны водителей общественного транспорта.

МП «Центр цифровых технологий» поручено усилить работы по установке системы «Умная остановка».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337140/
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22 июля, вторник
21:17
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