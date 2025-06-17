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Общество

GoBus запускает новые маршруты в Талас и Ош. Цены и маршруты

GoBus расширила список туристических направлений — теперь пассажиры могут путешествовать в города Талас и Ош. Об этом рассказали в Фонде поддержки и развития туризма.

1
Бишкек — Талас — Бишкек

В Талас ежедневно отправляются автобусы большой вместимости (до 50 человек). Рейсы стартуют из Бишкека в 8.00 с парковки у ресторана «Пишпек» (улица Тоголока Молдо, 17/1).

Обратные поездки из Таласа начинаются в 22.30 от здания Драмтеатра (улица Ч.Айтматова, 351/1). Маршрут проходит через КПП «Чалдовар» и села Молдо-Асан, Кызыл-Адыр и Бакай-Ата. Дорога занимает около восьми часов.

2
Бишкек — Ош — Бишкек

Поездки в Ош также выполняют каждый день. Пассажиров обслуживают комфортабельные микроавтобусы, делающие остановки в Базар-Коргоне, Джалал-Абаде и Узгене. Выезд из Бишкека — в 6.30 утра с с парковки у ресторана «Пишпек» (улица Тоголока Молдо, 17/1).

Из Оша автобусы отправляются также в 6.30 с улица Алимжанова, 10/1 (район Азия). Время в пути — около 12 часов.

Фонд поддержки и развития туризма напоминает, что билеты доступны в официальном мобильном приложении GoBus. Стоимость проезда составляет 500 сомов до Таласа и 1 тысячу 200 сомов до Оша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333023/
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