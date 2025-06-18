Героизм на службе: милиционер из Кадамджая спас жизнь подростка

Сотрудник Кадамджайского РОВД Баткенской области майор милиции Азамат Ахунов спас 15-летнюю девочку, тонувшую в реке. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, местные жители обратились за помощью в милицию, когда увидели, что подросток тонет в реке Исфайрам.

«Находившийся на службе сотрудник, не раздумывая, бросился в воду и спас потерявшую сознание девочку и оказал ей первую помощь. Родители выразили благодарность милиционеру за спасение их дочери», — говорится в сообщении.

Сегодня за проявленное мужество Азамату Ахунову постпред президента в Баткенской области вручил медаль и поблагодарил за проявленную отвагу.

Фото МВД. Герой в погонах

МВД напоминает, что обеспечение безопасности граждан является одной из основных задач органов внутренних дел. Подобные поступки и оперативные действия подтверждают высокую ответственность, профессионализм и героизм сотрудников правоохранительных органов.