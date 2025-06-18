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Общество

Героизм на службе: милиционер из Кадамджая спас жизнь подростка

Сотрудник Кадамджайского РОВД Баткенской области майор милиции Азамат Ахунов спас 15-летнюю девочку, тонувшую в реке. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, местные жители обратились за помощью в милицию, когда увидели, что подросток тонет в реке Исфайрам.

«Находившийся на службе сотрудник, не раздумывая, бросился в воду и спас потерявшую сознание девочку и оказал ей первую помощь. Родители выразили благодарность милиционеру за спасение их дочери», — говорится в сообщении.

Сегодня за проявленное мужество Азамату Ахунову постпред президента в Баткенской области вручил медаль и поблагодарил за проявленную отвагу.

МВД
Фото МВД. Герой в погонах

МВД напоминает, что обеспечение безопасности граждан является одной из основных задач органов внутренних дел. Подобные поступки и оперативные действия подтверждают высокую ответственность, профессионализм и героизм сотрудников правоохранительных органов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333216/
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