В Бишкеке 19 июня без осадков. Температура воздуха ожидается +40 градусов.

Отключения света, воды и газа

9.00-13.00 — улица Кара-Балтинская, переулок Овощной, отрезки улиц Чуйской, Кирпичной, Древесной, Осмонкула;

9.00-14.00 — село Маевка (школа);

9.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 6-8-я);

9.00-17.00 — улица Манаса, 51, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Саадак, Мажурум-Тал), отрезки улиц Грибоедова, Ажибека Баатыра, Льва Толстого, Логвиненко, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Алыкулова, Гагарина), село Нижняя Ала-Арча (улицы Белинского, Адырская, переулок Весенний), улица Лумумбы, 52;

9.30-15.00 — 8-й микрорайон, 38;

9.30-17.00 — отрезки улиц Московской, Суюмбаева, Осмонкула, улица Гоголя, 9, 10, жилмассив «Ак-Ордо»;

11.00-18.00 — село Пригородное, дачи «Достук»;

13.00-17.00 — отрезки улицы Профессора Зимы, переулок Наримановский;

13.30-17.00 — улицы Харьковская, Березовая, Кудрука, Коммунаров, Республиканская.

18-20 июня — район, ограниченный улицами Садыгалиева, Фрунзе, Кирова, проспектом Дэн Сяопина, железной дорогой.

У кого намечается той

Асель Раимкулова

Родилась 19 июня 1976 года. Заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Памятные даты

Международный день прогулки

Отмечается в середине июня. Интернет указывает на две даты его празднования — 15 или 19 июня. Вторая наиболее распространена.

Международный день прогулки, или День неспешной прогулки, — праздник, призывающий оценить важность такого, казалось бы, очевидного, но забытого многими способа отдохнуть, снять стресс или просто нервное напряжение.

Сторонники празднования Дня прогулки обращаются ко всему человечеству, предлагая не только в этот день, а вообще, как можно чаще выходить на природу и проводить там хотя бы немного времени — это отличный способ для уединения и умиротворения или дружеской беседы.

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

Дата учреждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 19 июня 2015 года с целью привлечения дополнительного внимания к проблеме сексуального насилия в условиях различных конфликтов, как международных, так и внутригосударственных (гражданских войн), независимо от того, какой характер они носят: политический, религиозный, национальный.

Число выбрано в честь принятия 19 июня 2008-го резолюции Совета безопасности, в которой совет осудил сексуальное насилие в качестве тактики ведения войны и препятствия на пути миростроительства.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Михаил Рудов

Фото из интернета. Михаил Рудов

Родился 19 июня 1929 года в Рудне Смоленской области. Доктор филологических наук, профессор.

Несколько десятилетий работал на факультете русской филологии КНУ имени Жусупа Баласагына, затем в КРСУ, где создал Институт регионального славяноведения.

Перевел текст гимна Кыргызской Республики на русский язык, произведения кыргызских акынов и поэтов.

Опубликовал несколько книг басен, написанных им для взрослых и детей. Автор исследований о кыргызском и русском литературном процессе. Воспитал несколько поколений преподавателей-русистов высшей и средней школы.

В 1979-м Михаилу Рудову присвоено звание «Заслуженный учитель Киргизской ССР». В 2011 году стал главным редактором журнала «Русское слово в Кыргызстане».

Умер 18 октября 2014-го.

Умер поэт Аалы Токомбаев

Фото из интернета. Поэт Аалы Токомбаев

Родился 7 ноября 1904 года.

Первое стихотворение поэта опубликовано 7 ноября 1924-го. Стоял у истоков кыргызской профессиональной литературы.

В 1930-х годах заявил о себе как мастер лирико-романтической прозы. Написал повести «Раненое сердце», «Тайна мелодии», «Днестр впадает в глубокое море», завершил работу над поэмой «Своими глазами».

В конце 1950-х заново переработал свой роман в стихах «Перед зарей», ставший одним из крупных произведений современной отечественной литературы. В 1967 году за этот роман поэт удостоен Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова.

Фото 24.kg. В 1995 году в Бишкеке установили памятник Аалы Токомбаеву

Благодаря Аалы Токомбаеву в литературный обиход вошли различные жанры поэзии: агитационные марши, послания, сонеты, элегии, сатира.

Умер 19 июня 1988-го.

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