Фонд Snow Leopard планирует построить пострадавшему чабану новую кошару

Фонд Snow Leopard Foundation выразил готовность построить чабану на месте происшествия новую, усиленную кошару с ограждением, исключающим проникновение крупных хищников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.

В ночь с 10 на 11 июня на пастбище Чым-Там в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области в результате нападения хищника погибло более 330 голов рогатого скота. Нападавший атаковал не более 10 животных, остальная часть стада погибла в результате паники — животные затоптали друг друга.









В Минприроды сообщили, что на данный момент достоверных подтверждений того, что нападение совершено именно снежным барсом, нет.

Сразу после получения сообщения с владельцами скота связались представители Общественного фонда «Фонд Илбирс» и Общественного фонда Snow Leopard Foundation в КР. Они собрали фотодоказательства и оказали первичную помощь.

Отмечается, что запланировано проведение расширенного обсуждения с участием представителей профильных государственных органов, научного сообщества и НПО для обновления протоколов реагирования на случаи нападений диких животных и активизации просветительской работы среди скотоводов по вопросам безопасного содержания скота в ареале обитания хищников.

Министерство подчеркнуло, что охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, включая снежного барса, остается национальным приоритетом. При этом защита жизни, благополучия граждан и их источников дохода — первоочередная задача при разработке и реализации мер природоохранной политики.