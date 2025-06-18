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Общество

В КР выросло количество трудоустроенных на оплачиваемые общественные работы

Министерство труда, социального обеспечения и миграции сообщает, что по состоянию на 1 июня 2025 года службы занятости направили на профессиональное обучение 3 тысячи 297 безработных граждан.

Данная мера направлена на повышение конкурентоспособности безработных на рынке труда и с учетом востребованных профессий.

Обучение проходило по наиболее востребованным специальностям: оператор компьютера, торговый агент, повар, косметолог, парикмахер, мастер маникюра, массажист, визажист, переводчик, бухгалтер, водитель автомобиля, электрогазосварщик, слесарь-сантехник, швея, портной, пчеловод.

Кроме того, на 1 июня 2025 года временно трудоустроено на оплачиваемые общественные работы 4 тысячи 537 безработных, что на 22 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3 тысячи 550 человек).

Пособие по безработице получают 64 гражданина. Министерство продолжает работать над поддержкой безработных и развитием профессиональных навыков для улучшения их возможностей на рынке труда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333087/
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