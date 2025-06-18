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Общество

В Таласском госуниверситете построят новый пятиэтажный кампус

На территории Таласского государственного университета в ближайшее время начнется строительство нового пятиэтажного учебного корпуса. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Таласской области Эрмат Джумаев.

пресс-службы
Фото пресс-службы. В Таласском госуниверситете построят новый пятиэтажный кампус

По его словам, старое здание вуза планируют снести, а на его месте возведут современный кампус, который будет полностью соответствовать современным требованиям в сфере образования.

«Мы строим учебное заведение, которое будет отвечать требованиям времени и служить будущим поколениям. В Таласском государственном университете начинается новая эпоха. Новый кампус будет оснащен всем необходимым, для студентов создадут комфортные условия», — сказал Джумаев.

Отмечается, что проект нового здания уже находится в разработке, строительные работы стартуют в этом году.

Таласский госуниверситет был основан в 1994 году на базе педагогического училища, действовавшего еще с 1930-х годов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333084/
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