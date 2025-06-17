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Общество

«Тазалык» усилил уборку из-за жары и просит горожан соблюдать санитарные правила

В связи с жаркой погодой МП «Тазалык» просит горожан соблюдать санитарные правила при выбросе мусора. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Предприятия просит горожан:

— выбрасывать мусор в плотно завязанных пакетах;

— выносить мусор после 19.00;

— не выбрасывать органические отходы в открытом виде.

Из-за повышения температуры воздуха возрастает риск появления неприятных запахов и санитарных проблем на мусорных площадках.

Отмечается, что МП «Тазалык» усилило санитарное обслуживание контейнерных площадок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333031/
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