«Тазалык» усилил уборку из-за жары и просит горожан соблюдать санитарные правила

В связи с жаркой погодой МП «Тазалык» просит горожан соблюдать санитарные правила при выбросе мусора. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Предприятия просит горожан:

— выбрасывать мусор в плотно завязанных пакетах;

— выносить мусор после 19.00;

— не выбрасывать органические отходы в открытом виде.

Из-за повышения температуры воздуха возрастает риск появления неприятных запахов и санитарных проблем на мусорных площадках.

Отмечается, что МП «Тазалык» усилило санитарное обслуживание контейнерных площадок.