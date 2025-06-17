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Общество

Адылбек Касымалиев посетил ожоговый центр и поручил срочно его модернизировать

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки посетил Республиканский ожоговый центр, действующий на базе Городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В ходе визита глава кабмина ознакомился с условиями пребывания пациентов, материально-техническим обеспечением учреждения и провел беседу с медицинским персоналом. По итогам осмотра установлено, что центр остро нуждается в модернизации: палаты не обеспечивают необходимого комфорта для больных, а медицинское оборудование и инвентарь морально и физически устарели, не соответствуя современным требованиям.

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев проинформировал Адылбека Касымалиева о том, что центр рассчитан на 36 коек, включая шесть мест в палатах интенсивной терапии. Учреждение оказывает круглосуточную, в том числе экстренную, помощь самым тяжелым пациентам из всех регионов страны и обеспечивает последующую реабилитацию.

«Ежегодно в центре проходят лечение около 1 тысячи 700 пациентов. Медицинская помощь оказывается круглосуточно», — отметил министр.

Осмотрев учреждение, Адылбек Касымалиев особо подчеркнул необходимость срочного обновления материально-технической базы. «Оборудование здесь, откровенно говоря, дореволюционное. Оно устарело как морально, так и физически и должно быть полностью заменено», — заявил он.

Для оперативного решения выявленных проблем глава кабмина поручил Министерству здравоохранения, Министерству финансов и Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ в кратчайшие сроки подготовить детальные финансово-экономические расчеты, необходимые для капитального ремонта здания и закупки современного оборудования.

Он также подчеркнул важность безотлагательных мер по обеспечению надлежащих условий для лечения граждан и достойного труда медицинских работников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333000/
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Адылбек Касымалиев посетил ожоговый центр и поручил срочно его модернизировать