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Общество

Нацгоспиталю предлагают присвоить имя бывшего министра здравоохранения

В Кыргызстане Национальному госпиталю предлагают присвоить имя бывшего министра здравоохранения Зыфара Эгембердиева. Информацию об этом 24.kg подтвердили в медучреждении.

Главврач НГ Бакыт Тологонов отметил, что такое предложение вносят периодически последние 15 лет, и последнее поступило недавно из Минздрава по просьбе группы депутатов Жогорку Кенеша.

«Такие решения принимаются путем голосования коллектива. Первый раз 70 процентов сотрудников выступили против, 30 — за. Позже пришло второе письмо из Жогорку Кенеша, и результаты голосования на прошлой неделе оказались аналогичными. Готовим протокол обсуждения в Минздрав. Большинство коллектива считает, что название Национального госпиталя менять не стоит», — сказал Бакыт Тологонов.

Зыфар Эгембердиев (1908 — 1974) — один из руководителей Республиканской клинической больницы, бывший министр здравоохранения Киргизской ССР, доктор медицинских наук, профессор, хирург. Его внук — депутат Жогорку Кенеша Чингиз Айдарбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332404/
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