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Общество

В 2024 году в мире зафиксировано рекордное число межгосударственных конфликтов

В 2024 году в мире зафиксирован 61 межгосударственный конфликт — это максимальное число с момента окончания Второй мировой войны. Об этом говорится в исследовании ученых из Уппсальского университета (Швеция), опубликованном 11 июня в The Times.

Из общего числа конфликтов 11 переросли в полномасштабные войны, в ходе которых погибли не менее 1 тысячи человек. В этот список вошли российско-украинская война, палестино-израильский конфликт, удары Израиля по «Хизбалле» в Ливане, боевые действия против террористических группировок в Нигерии, а также возобновленное насилие в регионе Тыграй в Эфиопии.

По данным исследователей, количество конфликтов растет: в 2022 году их было 56, в 2023-м — 59.

При этом 2024 год стал четвертым по уровню насилия после 1994 года, когда произошел геноцид в Руанде. Общее число погибших в результате организованного насилия в прошлом году составило около 160 тысяч человек.

Отдельное внимание в исследовании уделяется росту атак на гражданское население. В 2024 году было зафиксировано 13 тысяч 900 целенаправленных убийств мирных жителей — на 31 процент больше, чем в 2023-м. Лидером по числу таких нападений названа террористическая организация ИГ, на которую приходится более 3 тысяч 800 жертв, преимущественно в Демократической Республике Конго.

«Мы наблюдаем больше войн и конфликтов, чем раньше, хотя с немного меньшим числом погибших, чем в особенно кровавом 2022 году», — отметил один из авторов исследования, аналитик Программы данных о конфликтах в Уппсале Шон Дэвис.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332377/
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