Кадровый голод vs достойная зарплата. Когда и хочется, и колется

Кыргызстан наравне с Узбекистаном и Таджикистаном удерживает лидирующие позиции по экспорту рабочей силы. Согласно данным Всемирного банка, денежные переводы составляют около 28,4 процента ВВП нашей страны. Далее следует Таджикистан. У него этот показатель — 26,7 процента. На третьем месте Узбекистан, отстает на несколько пунктов Казахстан. Замыкает цепочку Туркменистан. Государство закрытое, и соотношение получаемых денег из-за рубежа от мигрантов — всего полпроцента.

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Между тем экономисты отмечают: подсчитать точное число выходцев из стран Центральной Азии, постоянно проживающих и работающих на чужбине, сложно. Официальная статистика не актуальна, потому как основная масса выезжает на заработки нелегально, и отследить их перемещение практически невозможно.

Речь о тех, кто, указывая ложную цель поездки за рубеж, участвует в сезонных работах, пересекая границу несколько раз за год. То есть постоянными жителями ни в одном из государств они не считаются. А так как трудятся «вчерную», то налоги, соответственно, не платят и для фискалов недосягаемы.

Мы решили выяснить, а сможет ли Кыргызстан обойтись без экспорта дешевых рабочих рук. Аналитики единодушны в своих оценках, отвечая нет. Тем временем чиновники бодро рапортуют о сокращении безработицы. Подробности в материале 24.kg.

Своих не хватает

Тренд, направленный на ужесточение миграционной политики, охватил Европу, США и Россию. По данным издания «Коммерсант», из РФ готовят к депортации 670 тысяч человек, работающих и проживающих там нелегально.

В то же время Immigration Impact сообщает, что администрация Дональда Трампа планирует направить на массовые депортации, расширение тюрем для мигрантов и увеличение числа агентов ICE (миграционная полиция. — Прим. 24.kg) $80 миллиардов. Одновременно вводятся неподъемные сборы за подачу на убежище — теперь даже защита от преследований станет недоступной для большинства.

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«Закусывают удила» и страны Евросоюза. По информации DW, государства Европейского союза подтвердили решение Европарламента о значительном ужесточении правил предоставления убежища. Они направлены на ограничение нелегальной иммиграции в ЕС и ослабление нагрузки на Италию и Грецию. Дискуссии по этому вопросу шли, кстати, 10 лет.

На фоне антимигрантской риторики Кыргызстан, напротив, смотрится белой вороной, поднимая на 50 процентов квоту на привлечение иностранной рабочей силы.

Правительство объясняет это решение нехваткой специалистов в строительной и швейной отраслях при сохраняющемся высоком уровне безработицы.

Сложилась парадоксальная ситуация: кыргызстанцы едут за лучшей долей в Россию, Южную Корею, Соединенные Штаты и Европу, а их потенциальные рабочие места на родине занимают приезжие из Пакистана, Индии и Бангладеш.

Подтвердил, что работы в КР много, но обойтись без экспорта и импорта специалистов государство пока не может, и министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров. Отвечая на вопросы 24.kg, он пояснил — вакансии в стране есть и достаточно. Правда, эта ярмарка функционирует параллельно с центрами по трудоустройству за рубежом.

«Конечно, мы пропагандируем, чтобы наша молодежь оставалась здесь. У нас есть программа «Молодежная стажировка», финансируемая Всемирным банком. В ее рамках мы обучаем наших молодых специалистов — строителей, электромонтеров, сварщиков, швей и закройщиков для ателье. Регулярно проводим ярмарку вакансий в Бишкеке и Оше. У нас более 8 тысяч предложений о работе ежемесячно. Заработная плата составляет от 40 тысяч сомов и выше. В принципе у нас на сегодня достаточно мест. Но в то же время работает и центр по трудоустройству граждан как внутри нашей республики, так и за рубежом. На сегодня мы сотрудничаем с 28 государствами мира. Россия остается в приоритете. Там трудится 375 тысяч наших соотечественников», — отметил чиновник.

Кыргызстан пока не может без экспорта рабочей силы. Разумеется, есть внутренние вакансии по разным направлениям. Можем обеспечить рабочими местами молодежь. Но кто хочет, выезжает за рубеж. Права работников никто не ущемляет. Кто желает заработать побольше, пожалуйста, пусть едут. У нас есть миграционные центры, где обучают мало-мальски языкам, и люди выезжают. Равшанбек Сабиров

Он рассказал: самым популярным миграционным направлением по-прежнему остается РФ. Свою нишу уверенно занимают Великобритания и Южная Корея.

«Но географию будем расширять. Я должен сказать со своей стороны: если сравнить с предыдущими годами, в разы лучше стало. Заработная плата выросла, появился внутренний спрос на своих спецов. Есть поручение руководства страны, чтобы тех, кто возвращается, обеспечили работой», — заключил министр.

Его оптимизм не разделяет экономист Искендер Шаршеев. Он согласился, что в КР по сравнению с другими государствами ЕАЭС есть и в избытке недорогая рабочая сила. Но она может рассматриваться как конкурентное преимущество лишь в краткосрочной перспективе. Выгоду из этого извлекают предприниматели, ориентированные на трудоемкие производства, где низкие издержки на оплату труда играют ключевую роль.

Работа есть, а денег нет

В свою очередь, глава Ассоциации рынков Сергей Пономарев считает, что одних директив по развитию внутреннего рынка труда, спущенных сверху, мало. В Кыргызстане, по его мнению, наблюдается не нехватка работы, а дефицит кадров. Работодатели ищут персонал, но квалифицированных работников нет.

«Почему так сложилось? Потому что в ЕАЭС, в частности в России, зарплата по тем же специальностям, которые востребованы и в КР, на порядок выше. Можно здесь провести параллель, когда во времена СССР люди уезжали на Крайний Север на заработки. И там было несладко, суровый климат, но люди ехали, чтобы заработать на машину и дачу. Сейчас другое время, но что-то общее прослеживается. Если в Кыргызстане предлагают зарплату швейникам в районе 50 тысяч сомов, то в Подмосковье на аналогичных позициях люди зарабатывают побольше. И поэтому они предпочитают уезжать. То есть работы в КР достаточно много. В Бишкеке в том числе. Но не очень конкурентная заработная плата. В той же Москве те же курьеры, IT-специалисты, врачи, учителя получают совсем другие деньги. Не только низкоквалифицированная рабсила, но и люди с высшим образованием тоже лучше оплачиваются. Вот такая вот проблема. Ее очень сложно решить», — признал эксперт.

В бизнесе, например, хорошие предприниматели должны просчитывать всю себестоимость. Она зависит от бюджета на зарплату наемным сотрудникам. И если поднять зарплату, то, соответственно, товары и услуги взлетят в цене. Она может быть не конкурентоспособна как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Сергей Пономарев

Он подчеркивает еще и такой момент: соискатели работы в массе своей хотят получать хорошие деньги, но при этом абсолютно профнепригодны. Тогда как у приезжих из того же Бангладеш не столь высокие запросы, а уровень подготовки при этом выше.

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С Сергеем Пономаревым согласна и президент Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева. По ее словам, Кыргызстану нужны квалифицированные кадры. Не хватает специалистов узкой направленности. Раньше страна не могла обеспечить работой, теперь — достойным жалованием.

«Да, сейчас государство пытается заинтересовать специалистов и оставить их на родине. Но люди продолжают уезжать. А мы нуждаемся в притоке иностранных работников. Тут еще нужно учесть, что та зарплата, которую мы можем предложить, интересна для выходцев из государств с достаточно невысоким уровнем жизни — Бангладеш, Пакистана. Профи из других стран на такие деньги, конечно, не поедут. В то же время и мы продолжаем поставлять своих граждан за рубеж. Таким образом, возникает круговорот рабочей силы», — резюмировала эксперт.

P.S. Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод: очевидно, что проблема есть. Важно понять ее остроту и определить возможные пути решения.

Экономисты предлагают два пути — интенсивный и экстенсивный. Первый предполагает повышение производительности труда через модернизацию всех отраслей хозяйства, второй — насыщение экономики дешевой рабочей силой.

Но наиболее действенный и одновременно сложный способ повышения производительности — внедрение новых технологий. Сложный, потому что технологии — это не просто современное «железо», но и люди с высокой квалификацией и хорошим образованием, способные управляться с таким «железом». А квалифицированные работники с глубоким знанием предмета требуют высокой зарплаты и хороших условий труда. Выстраивается целая цепочка: приобретение и установка оборудования, подготовка и обучение кадров, мотивация, управленческие решения. Все это недешевое удовольствие, но так и строится современная экономика.