Контроль за безопасностью дорожного движения на трассе Бишкек — Балыкчи усилен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

По ее данным, заместитель начальника ведомства Айбек Джумагулов проверил порядок работы дорожных контролеров на автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт и ознакомился с созданными условиями для водителей.

Одновременно была проверена техническая исправность нагрудных камер, автомобилей «АвтоУраган», электронных планшетов и средств связи, предоставленных сотрудникам в рамках цифровизации. Также даны соответствующие указания по профилактике дорожно-транспортных происшествий и заторов.

Инспекторам напомнили о недопустимости хаотичной торговли на обочинах дорог.

Напомним, непосредственно в курортных и массово посещаемых зонах в летний период задействуют более 5 тысяч сотрудников милиции и свыше 1 тысячи членов народной дружины.