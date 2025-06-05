Трое нигерийцев жалуются на принудительный труд и изъятие паспортов в КР

Трое граждан Нигерии оказались в трудной ситуации в Кыргызстане и обращаются к правительству своей страны с просьбой о срочной помощи в репатриации. Об этом сообщает Sahara Reporters.

Фото Sahara Reporters

Пострадавшие — Оби Джон Икечукву (штат Энугу), Олайтан Секинат Тиамию (штат Огун) и Айша Мореникеджи (штат Ойо) — заявляют о серьезных нарушениях прав человека, включая принудительный труд в нечеловеческих условиях.

Как отмечает издание, гражданка Нигерии прибыла в КР 10 марта 2025 года в поисках лучшей жизни. По словам женщины, она оплатила более 4 миллионов найр (около $2,7 тысячи) агенту, пообещавшему ей работу преподавателя с зарплатой $800 в месяц. Однако по прибытии выяснилось, что ее привезли якобы для вступления в футбольный клуб, о чем она не знала заранее.

Во время процесса подачи заявления на выездную визу сотрудники иммиграционной службы Кыргызстана внесли ее паспорт в список нарушителей из-за объявления агента, который организовал ее поездку, в розыск.

По словам гражданки Нигерии, власти конфисковали ее паспорт, отказали ей в разрешении на выезд и впоследствии заставили ее работать на ферме, чтобы «оплатить» ежедневное проживание.

Как сообщается, двое других граждан Нигерии оказались в аналогичной ситуации. У них также изъяли паспорта, и они не могут вернуться на родину.

Жертвы обращаются к правительству, Министерству иностранных дел и посольству Нигерии в России с просьбой о помощи. Они опасаются дальнейших злоупотреблений и эксплуатации, если не будут приняты немедленные меры для обеспечения их освобождения и содействия их возвращению на родину.