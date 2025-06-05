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Общество

Суд Молдовы отклонил экстрадицию экс-помощника президента КР Хайдарали Халикова

Суд Кишинева (Молдова) отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры Кыргызстана об экстрадиции бывшего общественного помощника президента Хайдарали Халикова. Об этом сообщает издание Еadaily.

По его данным, основанием для отказа стало предоставление обвиняемому в мошенничестве Хайдарали Халикову статуса беженца, что делает его выдачу невозможной.

Учитывая этот статус, суд Кишинева постановил прекратить процедуру передачи преступника заинтересованной стороне. В решении подчеркивается принцип невысылки, закрепленный Женевской конвенцией 1951 года и другими международными соглашениями, участником которых является Молдова.

Напомним, Хайдарали Халиков задержан в Молдове 10 января 2025-го по международному ордеру, выданному кыргызскими властями по подозрению в мошенничестве. Сам он утверждал, что в случае возвращения на родину рискует подвергнуться политическим преследованиям и бесчеловечному обращению, а уголовное дело в отношении себя назвал сфабрикованным и связанным с политической местью «из-за отказа участвовать в незаконной деятельности».

Хайдарали Халиков был членом партии «Мекенчил». После событий 2020 года он получил статус общественного помощника главы государства. В 2024-м покинул Кыргызстан и выступал с резкой критикой в адрес Садыра Жапарова и его окружения. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331768/
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