Жалобы на поборы и давление: работники госакадемии заявили о коррупции в вузе

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева сообщила, что к ней обратились сотрудники Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта (КГАФиС) с жалобами на условия труда, давление со стороны руководства и возможные коррупционные схемы.

По словам обратившихся, технический персонал сталкивается с принудительным трудом без средств индивидуальной защиты, низкой заработной платой, а также с грубым отношением и поборами на различные мероприятия. В письме также говорится об опасениях по поводу состояния общежитий и зданий академии, а также об отсутствии должного реагирования на обращения сотрудников.

Авторы обращения утверждают, что преподаватели и студенты сталкиваются с несправедливым выставлением оценок, в том числе за денежное вознаграждение.

Претензии также касаются работы отдела кадров и ректората, которые, по их мнению, не реагируют на жалобы и игнорируют проблемы коллектива.

Сурабалдиева подчеркнула, что каждое поступившее к ней обращение регистрируется и направляется в соответствующие органы. Она напомнила, что в прошлом году экс-ректора КГАФиС задержали при получении взятки, и отметила необходимость более глубокого изучения ситуации в вузе.

Депутат пообещала направить соответствующие запросы в компетентные органы и выразила надежду, что ситуация будет рассмотрена объективно.