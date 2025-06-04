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Общество

Минтранс напоминает: в Кыргызстане ограничено движение тяжеловесных грузовиков

Фото Минтранса. В Бишкеке ограничено движение тяжеловесных грузовиков в жару

С 19 мая по 1 сентября на территории Кыргызстана введено временное ограничение на движение тяжеловесных грузовиков. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

По данным ведомства, запрет действует в дневное время — с 10.00 до 20.00 при условии, если температура воздуха поднимается выше +28 градусов. Мера направлена на сохранение качества отремонтированных дорог и предотвращение их разрушения.

Ограничение распространяется на грузовые автомобили с максимальной общей массой более 18 тонн.

Исключения предусмотрены для:

  • пассажирского транспорта;
  • машин, перевозящих гуманитарную помощь;
  • транспорта со скоропортящимися продуктами и опасными грузами;
  • тяжеловесных перевозок по специальным разрешениям;
  • техники, задействованной в строительстве и ремонте дорог (при наличии ордера).

В Минтрансе отметили, что за соблюдением ограничений следят сотрудники департамента наземного и водного транспорта. Проводятся разъяснительные работы и регулярные рейды.

Минтранса
Фото Минтранса. В Бишкеке ограничено движение тяжеловесных грузовиков в жару

«Уважаемые водители! Призываем вас не перегружать транспорт и соблюдать правила. Это вклад каждого в сохранение дорог», — добавили в ведомстве. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331512/
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