Минтранс напоминает: в Кыргызстане ограничено движение тяжеловесных грузовиков

С 19 мая по 1 сентября на территории Кыргызстана введено временное ограничение на движение тяжеловесных грузовиков. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.
По данным ведомства, запрет действует в дневное время — с 10.00 до 20.00 при условии, если температура воздуха поднимается выше +28 градусов. Мера направлена на сохранение качества отремонтированных дорог и предотвращение их разрушения.
Ограничение распространяется на грузовые автомобили с максимальной общей массой более 18 тонн.
Исключения предусмотрены для:
- пассажирского транспорта;
- машин, перевозящих гуманитарную помощь;
- транспорта со скоропортящимися продуктами и опасными грузами;
- тяжеловесных перевозок по специальным разрешениям;
- техники, задействованной в строительстве и ремонте дорог (при наличии ордера).
В Минтрансе отметили, что за соблюдением ограничений следят сотрудники департамента наземного и водного транспорта. Проводятся разъяснительные работы и регулярные рейды.
«Уважаемые водители! Призываем вас не перегружать транспорт и соблюдать правила. Это вклад каждого в сохранение дорог», — добавили в ведомстве.