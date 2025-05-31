Омбудсмен призвала усилить меры по профилактике домашнего насилия

Акыйкатчи (омбудсмен) Джамиля Джаманбаева выразила серьезную обеспокоенность в связи с участившимися случаями семейного насилия в стране. Она подчеркнула, что такие инциденты нередко приводят к тяжелым последствиям для здоровья женщин, а в отдельных случаях — к трагическим исходам. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

Поводом для особого внимания стала недавняя смерть 38-летней Айзирек Эралиевой, матери пятерых детей. По словам Джамили Джаманбаевой, этот случай вновь высветил острую необходимость уделять первостепенное внимание безопасности женщин.

По факту убийства Айзирек Эралиевой возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. Материалы дела переданы в Кара-Кульджинский РОВД. В качестве подозреваемого задержан супруг погибшей. Он заключен под стражу на два месяца. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

У Айзирек Эралиевой остались пятеро детей. Старшему сыну 17 лет, он обучается в колледже в Бишкеке. Второй сын является учеником 9-го класса, третьему ребенку 11 лет. Также остались семилетняя девочка и младшая дочь четырех лет. Сообщается, что родной брат подозреваемого выразил готовность взять детей под опеку.

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В контексте проблемы институт омбудсмена напомнил, что в 2024 году проводил исследование по проблемам насилия в отношении женщин и детей. В кабмин и Генеральную прокуратуру направили обращение с конкретными предложениями по усилению контроля за работой уполномоченных государственных органов.

В настоящее время институт омбудсмена оказывает юридическую помощь родственникам погибшей Айзирек Эралиевой.

По данным учреждения, в 2024 году в институт поступило 40 жалоб на домашнее насилие. За первые пять месяцев 2025 года было зафиксировано 11 подобных обращений.