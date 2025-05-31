14:47
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Семейное насилие

Омбудсмен призвала усилить меры по профилактике домашнего насилия

Акыйкатчи (омбудсмен) Джамиля Джаманбаева выразила серьезную обеспокоенность в связи с участившимися случаями семейного насилия в стране. Она подчеркнула, что такие инциденты нередко приводят к тяжелым последствиям для здоровья женщин, а в отдельных случаях — к трагическим исходам. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

Читайте по теме
Таскал по земле, привязав к лошади, и застрелил. Женщину убили из ревности

Поводом для особого внимания стала недавняя смерть 38-летней Айзирек Эралиевой, матери пятерых детей. По словам Джамили Джаманбаевой, этот случай вновь высветил острую необходимость уделять первостепенное внимание безопасности женщин.

По факту убийства Айзирек Эралиевой возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. Материалы дела переданы в Кара-Кульджинский РОВД. В качестве подозреваемого задержан супруг погибшей. Он заключен под стражу на два месяца. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

У Айзирек Эралиевой остались пятеро детей. Старшему сыну 17 лет, он обучается в колледже в Бишкеке. Второй сын является учеником 9-го класса, третьему ребенку 11 лет. Также остались семилетняя девочка и младшая дочь четырех лет. Сообщается, что родной брат подозреваемого выразил готовность взять детей под опеку.

Читайте по теме
Как действовать в ситуации насилия: пошаговая инструкция для женщин

В контексте проблемы институт омбудсмена напомнил, что в 2024 году проводил исследование по проблемам насилия в отношении женщин и детей. В кабмин и Генеральную прокуратуру направили обращение с конкретными предложениями по усилению контроля за работой уполномоченных государственных органов.

В настоящее время институт омбудсмена оказывает юридическую помощь родственникам погибшей Айзирек Эралиевой.

По данным учреждения, в 2024 году в институт поступило 40 жалоб на домашнее насилие. За первые пять месяцев 2025 года было зафиксировано 11 подобных обращений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331079/
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец извинился перед родными убитой в Кара-Кульдже женщины
Власти призывают обеспечить всестороннее расследование каждого случая насилия
Таскал по земле, привязав к лошади, и застрелил. Женщину убили из ревности
Подозреваемого в убийстве задержали спустя 17 лет в Бишкеке
Институт акыйкатчи проводит мониторинг переводного экзамена по госязыку в школах
В 2025 году омбудсмену от обвиняемых и осужденных поступило 20 жалоб на пытки
Перелом носа и костей. Омбудсмен взяла под контроль дело о семейном насилии
На Иссык-Куле в пьяной ссоре мужчину ударили палкой по голове. Он скончался
Гематома у Султанбая Айжигитова. Врачи заполнили форму Стамбульского протокола
Сотрудники аппарата омбудсмена не могут зафиксировать побои пострадавшего
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы
Каждая пятая женщина в&nbsp;селе Кыргызстана не&nbsp;имеет доступа к&nbsp;личной гигиене Каждая пятая женщина в селе Кыргызстана не имеет доступа к личной гигиене
В&nbsp;Кыргызстане электросамокаты и&nbsp;мопеды обяжут регистрировать и&nbsp;получать права В Кыргызстане электросамокаты и мопеды обяжут регистрировать и получать права
Бизнес
Теперь в&nbsp;приложении BakAi мгновенные международные переводы по&nbsp;системе Visa Теперь в приложении BakAi мгновенные международные переводы по системе Visa
Манты из&nbsp;Кыргызстана покоряют Америку Манты из Кыргызстана покоряют Америку
Что нельзя писать при переводе с&nbsp;карты на&nbsp;карту: предупреждает Octobank Что нельзя писать при переводе с карты на карту: предупреждает Octobank
MEGA подключилась к&nbsp;будущему: оператор стал партнером KIT FORUM 2025 MEGA подключилась к будущему: оператор стал партнером KIT FORUM 2025
31 мая, суббота
14:24
Омбудсмен призвала усилить меры по профилактике домашнего насилия Омбудсмен призвала усилить меры по профилактике домашне...
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 31 мая. Как изменились цены за неделю
13:52
Массовое отравление в Таласе: 12 человек пострадали после употребления шаурмы
13:30
День защиты детей. Куда сходить и что посмотреть 1 июня
13:00
Старт сезона на Иссык-Куле под аккомпанемент стройки, пыли и техники