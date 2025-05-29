Женские приюты в Саудовской Аравии: «дом заботы» или тюрьма?

The Guardian собрал свидетельства из учреждений Саудовской Аравии, которые власти называют «домами заботы» для женщин, изгнанных из семьи. Но сами женщины считают эти места «адом на земле», заявляя о порках и унижениях.

Есть свидетельства, что на самом деле «Дар аль-Реайя» — это тайные тюрьмы для «перевоспитания» непокорных женщин. Туда отправляют девушек и молодых женщин за «непослушание» — ссоры с отцами или мужьями, сексуальные связи вне брака, побег из дома, отстаивание своих прав или жалобы на насилие.

Отмечается, что условия содержания настолько ужасны, что известны случаи самоубийств или попыток суицида. Женщины могут годами находиться взаперти, не имея права покинуть учреждение без разрешения семьи или мужского опекуна.

Фото Guardian

Истории узниц (Имена изменены)

«Каждая девочка, растущая в Саудовской Аравии, знает, что такое Дар аль-Реая и как там ужасно. Это ад. Когда я узнала, что меня туда отправят, я пыталась покончить с собой. Я знала, что там делают с женщинами, и думала: «Я этого не переживу»», — рассказывает молодая женщина, которой в итоге удалось сбежать в изгнание.

Другая женщина, которая сейчас живет в изгнании, начала кампанию за ликвидацию этих учреждений. 38-летняя Сара Аль-Яхия собрала свидетельства многих девушек, которые рассказывали о насилии, обысках с раздеванием, проверках на девственность и выдаче седативных препаратов по прибытии.

«Это тюрьма, а не приют, как они это называют. Там обращаются друг к другу по номерам: «Номер 35, иди сюда». Одна девушка назвала свою фамилию — её высекли. Если не молится — тоже порка. Если ее находят наедине с другой женщиной — порка и обвинение в гомосексуализме. Когда девушек порют, охранники собираются и наблюдают. Мои родители угрожали отправить меня в Дар аль-Реая с 13 лет. Отец использовал это как угрозу, если я отказывалась подчиняться его сексуальному насилию. Они делают невозможным помощь для женщин, бегущих от насилия. Я знаю женщину, которую приговорили к шести месяцам тюрьмы за то, что она помогла жертве. Приютить женщину, обвиненную в «самовольном уходе из дома», — это преступление в Саудовской Аравии», — говорит она.

По ее словам, девушкам и женщинам часто приходится выбирать между Дар аль-Реая и жизнью в насилии дома.

Если тебя изнасиловал отец или брат и ты забеременела — именно тебя отправляют в Дар аль-Реая, чтобы «сохранить честь семьи». Сара Аль-Яхия

25-летняя Амина рассказала, что искала защиты в «приюте» в городе Бурайда после того, как ее избил отец. Но ее историю там обесценили, сказав, что «у других девушек все гораздо хуже — кого-то приковывают цепями дома». На следующий день девушку выдали отцу, но после возвращения домой побои продолжились. В итоге Амина была вынуждена бежать из страны.

Лейла оказалась в Дар аль-Реая после жалобы в полицию на отца и братьев. Они ее били, а потом обвинили в позоре семьи, потому что она написала пост в соцсетях о правах женщин. Выпустили ее только тогда, когда отец дал разрешение. Сейчас Лейла все еще живет в Саудовской Аравии.

Правозащитники призывают закрыть тюрьмы

По словам активистов, Дар аль-Реая — один из наименее известных, но эффективных инструментов саудовского режима по контролю и наказанию женщин.

Они отмечают, что в то время как Саудовская Аравия демонстрирует миру образ реформированной страны, на самом же деле женщины, осмелившиеся публично выступать за свои права и свободы, сталкиваются с домашним арестом, заключением и изгнанием.

Саудовская активистка Мариам Альдоссари, живущая в Лондоне, говорит: «Девушка или женщина остается там столько, сколько потребуется, чтобы она приняла установленные правила».

«У этих женщин никого нет. Они могут быть забыты на годы, даже если не совершили преступления. Единственный выход — через согласие мужского опекуна, замужество или прыжок с крыши. Старики и бывшие заключенные, не нашедшие жену, искали себе невест в этих учреждениях. Некоторые женщины соглашались — это был их единственный шанс выбраться», — говорит саудовская правозащитница, пожелавшая остаться анонимной.

Другая активистка Фавзия аль-Утайби, бежавшая из страны в 2022 году, говорит, что зачастую мужчины считают, что женщина «сама виновата» или что ей стоит быть благодарной за предоставленную государством «защиту».

«Никто не осмелится писать или говорить об этих местах. Никто не поинтересуется, куда ты пропала. Жертв заставляют чувствовать стыд», — говорит она.

По мнению правозащитной организации ALQST, Дар аль-Реая — это государственные инструменты контроля, закрепляющие гендерные нормы и резко противоречащие официальной риторике о «расширении прав женщин» в стране.

Представитель организации Надин Абдулазиз заявил, что, «если власти действительно стремятся к прогрессу в области прав женщин, они должны ликвидировать эти дискриминационные практики и разрешить создание реальных убежищ, которые будут защищать женщин, а не наказывать».

Фото Guardian. Женщина стоит на карнизе окна, предположительно пытаясь сбежать из одного из саудовских «домов заботы», а затем группа мужчин спускает ее.

Что говорят власти?

Саудовские власти утверждают, что созданные еще в 1960-х годах «приюты» обеспечивают защиту для девушек, обвиняемых или осужденных за разные преступления. По их словам, эти учреждения используются для «реабилитации» с участием психиатров с целью вернуть женщин в семьи.

Представитель правительства Саудовской Аравии заявил, что в стране действует сеть специализированных учреждений помощи уязвимым категориям населения, включая женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия. Он категорически отверг обвинения в принудительном содержании и жестоком обращении.

«Это не центры заключения, и любые обвинения в злоупотреблениях рассматриваются всерьез и тщательно расследуются... Женщины свободны покидать эти учреждения в любое время — будь то для учебы, работы или личных дел. Они могут уйти навсегда, когда захотят, без необходимости получать разрешение от опекуна или члена семьи», — сказал чиновник.

Также было заявлено, что сообщения о насилии в семье поступают на специальную и конфиденциальную горячую линию, и все случаи оперативно рассматриваются для обеспечения безопасности пострадавших.